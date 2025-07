Empresas pagam mais impostos do que o necessário, aponta estudo

O sistema tributário brasileiro continua a ser um desafio para as empresas. Em 2024, a carga tributária deve representar 32% do Produto Interno Bruto (PIB), o maior índice desde 2010. Isso significa que, em média, as empresas enfrentam um alto nível de impostos, o que impacta sua saúde financeira.

Muitas empresas pagam mais impostos do que realmente deveriam. Isso ocorre por diversos motivos, como falhas na gestão, falta de conhecimento sobre a legislação ou ausência de um planejamento fiscal adequado. Um estudo recente analisou 3.864 companhias e revelou que 94% delas têm créditos tributários a recuperar. Essas empresas apresentam um faturamento total de aproximadamente R$ 265,63 bilhões, sendo que o crédito médio a ser recuperado é de R$ 1,2 milhão por empresa.

A recuperação desses créditos é feita junto à Receita Federal e se dá por meio de um processo administrativo, que envolve a retificação das declarações. De acordo com a análise, todas as empresas que utilizam esses serviços conseguem reaver os valores, seja por compensação ou restituição. O processo de diagnóstico para essa recuperação leva entre 30 e 60 dias, e os honorários cobrados são, em média, de 25% sobre o total recuperado.

Um especialista do setor destaca que, se uma empresa não revisa sua estrutura tributária, corre o risco de pagar mais impostos do que o necessário e de perder benefícios que a legislação oferece. Além disso, a falta de uma consultoria tributária pode diminuir a competitividade da empresa em relação àquelas que realizam auditorias fiscais, o que pode afetar também os investimentos internacionais.

Diante desse cenário, o mercado percebeu uma demanda crescente por serviços especializados em revisão e planejamento tributário, resultando na criação de novas franquias nesse setor. Em 2024, o segmento de franquias no Brasil cresceu 13,5%, com um movimento total de R$ 273 bilhões. Parte desse aumento é creditada a redes que oferecem consultoria tributária, governança corporativa e planejamento societário.

No início de 2025, uma das empresas do setor reportou um crescimento de 39% em seu número de franquias, e comparando os anos de 2023 e 2024, a expansão superou 50%. Isso indica uma tendência no mercado em busca de estratégias mais eficazes para a gestão tributária, impulsionando o crescimento de novos negócios e oportunidades.