Reddit fora do ar: principais informações sobre a situação

Na manhã de quarta-feira, por volta das 11h52, o site Reddit enfrentou uma grande queda. Usuários de todo o mundo começaram a receber mensagens de erro ao tentar acessar qualquer página da plataforma, indicando que “o Reddit quebrou”. Muitas pessoas se reportaram sobre o problema, o que sugeriu que a falha afetava uma quantidade significativa de usuários no momento.

Pouco depois das 11h30, um aumento considerável nas reclamações sobre a instabilidade de Reddit foi registrado. Até aquele momento, mais de 72 mil relatos de dificuldade de acesso haviam sido contabilizados, mostrando que a situação não afetava apenas alguns, mas a ampla base de usuários da plataforma.

Às 11h52, a página de status do Reddit foi atualizada, informando que a equipe estava investigando os erros elevados no site. Por volta das 12h07, os responsáveis pela plataforma anunciaram que haviam identificado a causa do problema e estavam trabalhando na resolução. Às 12h17, a plataforma começou a voltar ao normal.

Em um último comunicado da equipe, por volta das 12h21, foi informado que uma correção havia sido implantada e que estavam monitorando os resultados. O problema foi totalmente resolvido às 12h38, e o site voltou a operar de maneira adequada.

Quedas como essa não são um evento raro no Reddit. Historicamente, a plataforma tem enfrentado interrupções em sua operação, ocorrendo de duas a três vezes por mês. Em junho, por exemplo, duas situações de erros elevados foram reportadas, ambas resolvidas em menos de uma hora. Além disso, desde o início de 2023, houve um incidente registrado a cada mês, o que destaca que, apesar de ser um dos dez sites mais visitados do mundo, os servidores às vezes não conseguem lidar com o grande volume de tráfego.

Embora falhas como essa sejam parte da rotina do Reddit, a experiência pode ser frustrante para os usuários que desejam acompanhar conversas, se informar sobre eventos mundiais ou buscar opiniões sobre produtos.