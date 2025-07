5 SUVs que custam o mesmo que o Hyundai Creta Ultimate 2026

O Hyundai Creta 2026 está de volta, mantendo seu visual que já ganhou a simpatia do público. Com uma estrutura robusta e linhas mais retas, ele continua medindo 4,33 metros de comprimento e oferecendo um porta-malas generoso de 422 litros. Para quem estava ansioso por novidades no design ou na motorização, a rapaz do Creta talvez decepcione, já que tudo permanece praticamente o mesmo, incluindo a lista de equipamentos.

A versão mais completa, chamada Ultimate, vem equipada com um motor 1.6 turbo a gasolina que entrega 193 cv e 27 kgfm de torque. O câmbio é automatizado de sete marchas com dupla embreagem, o que ajuda a oferecer uma experiência de condução aguçada. O desempenho no consumo é bem interessante: 11,9 km/l na cidade e 13,5 km/l na estrada, segundo o Inmetro. Se você já andou por longas estradas, sabe como um bom consumo faz diferença no bolso, né? E para completar, essa versão Ultimate ainda tem rodas aro 18, bancos em couro com ajustes elétricos e várias tecnologias como câmera de ponto cego.

No entanto, prepare-se: os preços subiram e a versão Ultimate agora começa em R$ 198.120. Com esse valor, é sempre bom comparar com outros SUVs por aí. Em busca de opções? Vamos a elas.

Toyota Corolla Cross XRE (R$ 191.190,00)

O Toyota Corolla Cross XRE 2026 é uma das alternativas. Vem logo atrás das opções XRX, GR-Sport e XRX Hybrid e, recentemente, ganhou um visual que lembra a versão vendida na Tailândia. Ele é um pouco maior que o Creta e ainda assim sai R$ 6.930 mais barato.

Sob o capô, o XRE traz um motor 2.0 Dynamic Force, que entrega 175 cv e 21,3 kgfm de torque. A transmissão é do tipo CVT, com simulação de dez marchas, trazendo mais sensação de trocas. Agora, se você adora tecnologia, vai gostar do ar-condicionado digital dual zone, painel de 12,3” e muito mais – tudo para tornar sua viagem ainda mais agradável.

Jeep Compass Sport (R$ 186.990,00)

Quem curte um visual mais aventureiro deve dar uma olhada no Jeep Compass Sport. Este SUV médio entra na disputa junto com o Corolla Cross e, por R$ 186.990, é uma opção interessante, ficando mais em conta que o Creta.

Debruçado em um motor 1.3 turboflex, o Compass entrega até 185 cv e possui um câmbio automático de seis marchas. O porta-malas oferece 476 litros de espaço, perfeito para aquela viagem com a família ou amigos. Além disso, o Compass vem bem equipado, com central multimídia de 8,4” e até câmera de ré, o que ajuda muito na hora de estacionar.

GWM Haval H6 One (R$ 199.000,00)

Outra opção que está chamando atenção é o GWM Haval H6 One, que é uma edição especial. Este SUV é um pouco mais caro, custando R$ 199 mil, e conta com um motor 1.5 turbo que, junto do motor elétrico, entrega 243 cv.

Com um acabamento mais refinado, ele oferece rodinhas exclusivas e uma série de recursos de tecnologia, embora não tenha teto solar. Aquele truque que faz a diferença, não acha?

BYD Song Pro GL (R$ 194.800,00)

E se você estiver a fim de algo mais híbrido, o BYD Song Pro GL pode ser a escolha ideal. Ele vem com motorização híbrida plug-in e custa R$ 194.800, ou seja, um pouco mais barato que o Creta. Seu conjunto híbrido é bastante eficiente, oferecendo alta autonomia no modo elétrico.

São opções que dão a chance de você escolher um SUV que realmente combine com seu estilo e com o que você busca no dia a dia.

Novo Nissan Kicks Platinum (R$ 199.000,00)

Por último, mas não menos importante, temos o Nissan Kicks Platinum 2026. Com preço similar ao do Creta Ultimate, ele traz um motor 1.0 turbo que faz bastante barulho na categoria. Comportando-se bem nas cidades e nas estradas, o Kicks pode ser uma alternativa interessante se você busca um SUV que se destaca pelo espaço, já que seu porta-malas é bem generoso.

Se você está por aí pensando qual SUV é melhor, as opções não faltam! Cada um deles possui características específicas que podem se alinhar perfeitamente com suas necessidades e estilo de vida.