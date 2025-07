Esportiva com melhor desempenho abaixo de R$28 mil

A Bajaj Pulsar NS400Z é uma moto que promete fazer sucesso no Brasil, combinando potência, design moderno e tecnologia avançada a um preço acessível. Lançada em 2025, a moto chega ao mercado custando cerca de R$ 27.900 e oferece 43 cavalos de potência, capturando a atenção de pilotos iniciantes e experientes.

### Características Técnicas

O motor da Pulsar NS400Z é um monocilíndrico de 373,2 cc, que trabalha com arrefecimento líquido e comando duplo no cabeçote. Essa configuração oferece um torque de 3,8 kgf.m a 8.800 rpm, fazendo dela uma das motos mais potentes de sua categoria. Com injeção eletrônica e um sistema de transmissão de seis marchas, a moto garante acelerações rápidas e desempenho satisfatório tanto em áreas urbanas quanto em estradas.

Os freios também se destacam: com discos ventilados em ambas as rodas e ABS de duplo canal, a segurança nas frenagens é uma prioridade. A iluminação é completamente em LED, e o painel digital oferece informações como indicador de marcha e autonomia, tornando a experiência de pilotagem mais moderna e funcional.

### Consumo e Manutenção

Outro ponto positivo da Pulsar NS400Z é sua eficiência no consumo de combustível. A moto consegue uma média de 28 km/l, o que, aliado a um tanque de 12 litros, garante boa autonomia para o uso diário ou viagens mais curtas. A facilidade na manutenção é uma vantagem, com peças amplamente disponíveis e uma rede de concessionárias em expansão, o que ajuda a manter os custos de revisão e reparo baixos.

### Pontos Fortes e Limitações

Entre os pontos fortes da NS400Z, destacam-se seu desempenho ágil e design esportivo, que chama atenção pelo visual robusto e opções de cores como o Racing Red e Brooklyn Black. A tecnologia embarcada, como o painel digital e a iluminação LED, traz modernidade ao veículo. No entanto, há algumas limitações a considerar. A moto não conta com controle de tração e modos de pilotagem ajustáveis, características que poderiam agradar mais a pilotos avançados. Além disso, o banco pode ser menos confortável em viagens longas devido à sua espuma dura e ao curso curto das suspensões.

### Impacto no Mercado de Motos

A Bajaj Pulsar NS400Z não é apenas mais uma opção no mercado; ela representa uma nova tendência para motos de média cilindrada. Com um preço competitivo, potência e tecnologia inovadora, a moto começa a desafiar concorrentes como a KTM Duke 390 e a TVS Apache RTR 310. A estratégia da Bajaj, focada em atender a demanda por motos potentes e econômicas, a posiciona como uma referência na categoria. Assim, a NS400Z promete oferecer mais opções aos consumidores, conciliando qualidade e preço acessível, e provando que é possível encontrar desempenho e modernidade em duas rodas.