Toyota Corolla GLi Hybrid chega ao Brasil em setembro

A Toyota está prestes a surpreender a galera que ama carros com o lançamento do Corolla GLi Hybrid. Essa nova versão de entrada híbrida do sedã vai chegar ao mercado brasileiro em setembro, abrindo as portas para quem busca uma opção elétrica mais acessível. Afinal, a única versão híbrida disponível até agora é a Altis Hybrid Premium, que sai por R$ 199.990.

Com essa jogada, a Toyota mantém sua posição de liderança no setor de híbridos e leva o Corolla a continuar sendo o sedã médio mais vendido do país. Nos primeiros seis meses deste ano, foram impressionantes 18.397 unidades vendidas, deixando concorrentes como o BYD King (6.256) e o Nissan Sentra (2.515) bem atrás. É um número que fala por si só!

Desempenho e Consumo

O novo Corolla GLi Hybrid não vai deixar a desejar quando o assunto é potência. Ele vem equipado com o mesmo conjunto mecânico das versões híbridas da marca: um motor 1.8 flex aspirado de ciclo Atkinson, que entrega 101 cv e 14,5 kgfm de torque, combinado com dois motores elétricos que somam 72 cv e 16,6 kgfm. A potência total é de 122 cv, e isso deve refletir em um consumo bacana, com a expectativa de alcançar até 12,5 km/l na cidade com etanol e 17,5 km/l com gasolina. Para quem costuma enfrentar congestionamento diário, uma economia dessas faz toda a diferença!

Preço e Equipamentos

Embora a Toyota ainda não tenha revelado o preço oficial, as apostas estão em torno de R$ 170 mil a R$ 175 mil. Isso o colocaria logo acima da versão GLi a combustão, que está por R$ 167.590. Essa faixa de preço deixa o Corolla GLi Hybrid na briga com rivais como o BYD King GS, vendido por R$ 156.390 mediante vendas diretas, especialmente para frotistas.

No quesito equipamentos, o novo Corolla não decepciona. Ele vai oferecer o mesmo pacote da versão GLi a combustão, incluindo sete airbags (frontais, laterais, de cortina e de joelho), ar-condicionado manual e rodas de liga leve de 16 polegadas. Ah, e para os amantes de tecnologia, a central multimídia Toyota Play 2.0 com tela de 10”, volante multifuncional e câmera de ré garantem que você esteja sempre conectado e seguro durante suas viagens.

Foco em Vendas Diretas

A nova versão híbrida será especialmente direcionada para vendas diretas, atendendo frotistas, taxistas e locadoras. A Toyota quer aumentar a presença nesse canal, que já representa uma parte significativa das vendas do Corolla no Brasil. Com essa estratégia, o Corolla GLi Hybrid pode ter um valor até 18% menor, ficando em torno de R$ 146.500, dependendo de ajustes antes do lançamento. Para quem busca um híbrido acessível, essa diferença de preço pode ser um atrativo e tanto.

Movimentos da Toyota no Brasil

A chegada do novo Corolla acontece em um mês movimentado para a Toyota. Em agosto, a marca pretende lançar a van Hiace, e em outubro, será a vez do Yaris Cross, o primeiro SUV compacto híbrido flex da marca no Brasil.

Embora ainda não haja confirmação se o Corolla GLi a combustão vai continuar no mercado após a chegada da versão híbrida, tudo indica que as duas versões devem coexistir. Isso atende tanto quem busca uma opção de entrada com um bom pacote quanto aqueles que desejam economizar e reduzir o impacto ambiental com modelos eletrificados. Um verdadeiro prato cheio para os apaixonados por carros!