Toyota anuncia chegada do Hiace ao Brasil como rival da Ducato

A Toyota Argentina vai começar a exportar a van Hiace para o Brasil no segundo semestre de 2025. Gustavo Salinas, o presidente da marca na região, confirmou a notícia durante uma coletiva em Buenos Aires. Ele também compartilhou informações sobre os planos futuros da montadora na Argentina, incluindo o lançamento do SUV Yaris Cross e outras novidades do mercado.

A primeira versão que chegará ao Brasil será a Commuter, focada no transporte de passageiros. Essa escolha deve ser uma forma de entender melhor a aceitação do modelo por aqui. Em um segundo momento, a versão Van, voltada para carga, também estará disponível.

Fabricada em Zárate desde 2024, a Hiace marca a entrada da Toyota no mercado de vans comerciais montadas na Argentina. Para isso, a planta recebeu investimentos de 50 milhões de dólares, contando com a colaboração de 13 fornecedores locais e 97 do Brasil. A capacidade inicial de produção é de 4 mil unidades por ano, com potencial para chegar a 10 mil em breve.

Com 14 lugares (13 passageiros e o motorista), a versão Commuter é impulsionada por um motor 2.8 turbodiesel, que entrega 163 cv e torque de 42,8 kgfm. O câmbio automático de seis marchas e a tração traseira com controle eletrônico de tração tornam a condução bem dinâmica. Para quem já pegou um trânsito pesado, sabe como ter um câmbio responsivo faz toda a diferença.

Com dimensões generosas — 5,91 m de comprimento, 1,95 m de largura e 2,28 m de altura —, a Hiace é uma das maiores do seu segmento. Ela pesa 3.810 kg e seu tanque de combustível tem capacidade para 70 litros. Além disso, a suspensão dianteira independente e a direção hidráulica de assistência variável garantem conforto ao dirigir.

Infelizmente, ainda não sabemos quais equipamentos virão para o Brasil. Se seguir o modelo argentino, a Hiace Commuter deve incluir ar-condicionado com saídas para os passageiros traseiros, portas USB, cintos de três pontos para todos os ocupantes e luzes em LED. A central multimídia será uma tela tátil de 9 polegadas e contará com conectividade Bluetooth. O pacote de segurança deve ter controle de estabilidade, assistente de partida em rampa e vários airbags.

A Toyota Hiace é um modelo que possui uma longa história, tendo sido lançada em 1967 para atender a demanda por veículos comerciais leves no Japão. A primeira versão já tinha um formato prático e espaçoso, o ideal para quem busca funcionalidade no dia a dia.

Com o passar do tempo, a Hiace evoluiu, oferecendo diferentes versões e aprimorando o conforto e a segurança. Reconhecida por sua durabilidade e confiabilidade, o modelo se consolidou como favorito em aplicações severas, como ambulâncias e transporte escolar.

Com a produção local e isenção de impostos pela importação via Mercosul, a Hiace Commuter deve ter preços competitivos em relação a rivais como Mercedes-Benz Sprinter e Fiat Ducato. Se o modelo for bem aceito, a Toyota pode expandir a oferta, trazendo novas versões para o mercado brasileiro.

Quem conhece a Hiace sabe que, além de ser uma opção de transporte robusta, ela é sinônimo de história e inovação no setor automotivo.