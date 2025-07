Motos mais vendidas até 18 de julho de 2025 – Fipe Carros

Até 18 de julho, a Honda CG 160 reinava absoluta como a moto mais vendida no Brasil, com impressionantes 27.930 unidades emplacadas. O crescimento de 17% em relação ao mês anterior revela que esse modelo continua sendo uma escolha super popular entre os brasileiros. E se você considerar o acumulado de 2025, são mais de 252 mil unidades nas ruas — é mole ou quer mais?

Logo atrás, a Honda Biz conquistou a segunda posição, somando 15.146 vendas e um crescimento de 7% em comparação ao mês passado. A seguir, a Honda NXR 160 Bros ganhou destaque com 13.025 emplacamentos, só que ficou bem pertinho da Honda Pop 110i, que registrou 12.786 unidades, fazendo um belo duelo entre as duas.

Outra novidade do mês foi a Sport 110i, da Mottu, que teve 6.161 motos vendidas. Está percebendo como a variedade de modelos está crescendo? Para fechar o top 6, a Yamaha YBR 150 também se destacou, com 4.448 emplacamentos em julho — um baita salto de 29% em relação ao mês anterior. No total, já são 34.111 unidades vendidas neste ano.

Na sétima colocação, a Honda CB 300F apareceu com 3.726 unidades, um aumento de 31% em relação a junho. Se você busca um modelo que une conforto e potência, essa é uma ótima opção. Seguindo na lista, a Honda PCX 160 ficou em oitavo com 3.079 vendas. A Honda XRE 190, conhecida por sua versatilidade em diferentes terrenos, vem logo em seguida, com 2.543 motos vendidas. Por fim, a Honda Sahara 300 completa o top 10, com 2.526 unidades registradas.

Ranking das motos mais vendidas em julho de 2025:

Aqui está a lista completa das mais queridas do Brasil neste mês:

Posição Modelo Vendas 1º Honda CG 160 27.930 2º Honda Biz 15.146 3º Honda NXR 160 Bros 13.025 4º Honda Pop 110i 12.786 5º Sport 110i 6.161 6º Yamaha YBR 150 4.448 7º Honda CB 300F 3.726 8º Honda PCX 160 3.079 9º Honda XRE 190 2.543 10º Honda Sahara 300 2.526

Esse ranking, que traz as 20 motos mais vendidas do Brasil, foi elaborado pela Fipe Carros com dados da Fenabrave. É sempre bom ficar de olho nas preferências do mercado, especialmente se você está pensando em adquirir um novo modelo.