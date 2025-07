GAC GS3 no Brasil: 177 cv para competir com T-Cross e Creta

A GAC Motors está prestes a agitar o mercado brasileiro com uma novidade que promete dar o que falar. Depois de ter apresentado cinco modelos eletrificados, a marca chinesa está prestes a lançar o GAC GS3, o primeiro SUV com motorização a combustão aqui no Brasil. Com um motor 1.5 turbo, esse modelo vem para bater de frente com as potências do segmento, como o Hyundai Creta e o Volkswagen T-Cross.

No evento de lançamento da GAC no Brasil, o GS3 chamou a atenção, ao lado de outros carros que ainda não têm data para chegar. O visual do GS3 é moderno e atrativo, repleto de equipamentos que fazem diferença no dia a dia e focado na eficiência. Esse SUV é ideal para quem quer um modelo mais atualizado, mas ainda não está pronto para se aventurar na eletrificação.

### Design e Dimensões

O GS3, na versão EMZOOM de terceira geração, traz um design ousado que não passa despercebido. A ampla grade frontal, conhecida como Mecha Wing Grille, faz uma conexão estética muito interessante com os faróis. As dimensões são generosas, com 4,45 metros de comprimento, 1,85 m de largura e um entre-eixos de 2,65 m. Para quem busca espaço e conforto, esse SUV promete não desapontar.

### Interior e Conforto

O interior do GS3 é pensado para proporcionar uma experiência diferenciada. O acabamento é mais sofisticado do que o que estamos acostumados a ver em outros SUVs compactos. O painel possui revestimentos suaves e os bancos de couro trazem um ar mais luxuoso. O volante esportivo, com base reta, é confortável e ainda reúne os comandos dos modos de condução: Eco, Conforto e Sport. Quem tem o dia a dia corrido sabe como é bom ter opções de condução que se adaptam ao estilo de cada um.

### Motorização e Performance

E o que dizer do motor? O GS3 carrega sob o capô um motor 1.5 turbo de terceira geração, chamado Megawave Power Engine. Com até 177 cv a 5.500 rpm e 27,5 kgfm de torque, o desempenho é bastante atraente. A transmissão automatizada de dupla embreagem de sete marchas promete trocas rápidas e precisas.

A aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 8 segundos é um número que impressiona. Para quem gosta de sentir a potência ao pisar no acelerador, esse SUV parece entregar tudo o que promete. Além disso, o consumo médio de 5,9 L/100 km, o que equivale a cerca de 16,9 km/l, é uma excelente notícia para quem roda muito e deseja economia nos postos de gasolina.

### Segurança em Primeiro Lugar

Um ponto que não pode passar batido é a segurança do GS3. O modelo recebeu nota máxima (5 estrelas) no ASEAN NCAP, o que mostra que a marca se preocupa com a proteção dos ocupantes. A estrutura é composta por 58,9% de aço de alta resistência, e ele conta com seis airbags de série e um programa eletrônico de estabilidade (ESP) — itens que fazem toda a diferença, especialmente em casos de emergência.

### Conectividade e Assistência

Dependendo da versão, o GS3 poderá ter recursos de assistência à condução que são super valorizados por muitos motoristas. Isso inclui alerta de colisão frontal, frenagem autônoma de emergência e assistente de permanência em faixa. Ah, e quem não gostaria de ter uma câmera 360° para facilitar as manobras em espaço apertado?

A GAC ainda não divulgou quando o GS3 vai estar disponível para o público, mas o modelo já está em processo de homologação e deve figurar entre os próximos lançamentos da marca. Ao contrário de outros modelos eletrificados, como o Aion Y, o GS3 vem como uma alternativa a SUVs compactos já consolidados no mercado.

Quanto ao preço, espera-se algo entre R$ 130 mil e R$ 160 mil, dependendo da versão, posicionando-o como uma opção competitiva para quem está em busca de um SUV moderno, potente e acessível. O GS3 poderá ser encontrado em três versões: Standard, Exclusive e Premium R.

Com tudo isso, a GAC Motors coloca uma carta na mesa que promete mexer com o mercado. Desde a eficiência até a segurança e o design, o GS3 tem tudo para conquistar os apaixonados por carros!