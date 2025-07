Novo elétrico da Chevrolet atrai atenção dos brasileiros

Chevrolet Spark EUV 2025: Nova Opção de SUV Elétrico Compacto no Brasil

A Chevrolet está se preparando para lançar o Spark EUV 2025, marcando sua entrada no segmento de SUVs elétricos compactos no Brasil. O veículo, que será importado da China, está previsto para chegar ao mercado no terceiro trimestre de 2025. Com base no Baojun Yep Plus, o Spark EUV se destaca por seu design moderno, tecnologia avançada e preço acessível, competindo com modelos como o BYD Dolphin Mini e o GWM Ora 3.

Desempenho e Tecnologia

O Spark EUV é equipado com um motor elétrico de 75 kW, equivalente a 101 cv, com torque de 18,3 kgfm. O veículo pode alcançar uma velocidade máxima de 150 km/h e acelera de 0 a 100 km/h em apenas 11 segundos. Sua bateria de 41,9 kWh proporciona uma autonomia de até 258 km, ideal para uso urbano, podendo chegar a 401 km no ciclo chinês CLTC.

Uma das inovações do modelo é a função V2L (Vehicle-to-Load), que permite alimentar dispositivos externos, como eletrodomésticos, tornando o carro versátil para acampamentos ou situações de emergência. Além disso, a recarga rápida em corrente direta (DC) de 50 kW permite recuperar 80% da carga em 35 minutos, ou adicionar 50 km de autonomia em apenas 10 minutos.

Design e Conforto

Com dimensões compactas de 3,99 m de comprimento, 1,81 m de largura e 1,62 m de altura, o Spark EUV é projetado para facilitar manobras em ambientes urbanos. Seu estilo inclui faróis em LED, teto bicolor e rodas de 16 polegadas, com opções de cores como Preto Rio Negro, Cinza Redentor, Branco Cupuaçu, Azul Atlântico, Azul Anil e Amarelo Canário.

O interior oferece espaço para quatro ou cinco ocupantes e um porta-malas de 428 litros, que pode ser expandido para 916 litros com os bancos traseiros rebatidos. O acabamento conta com bancos em couro sintético e um banco do motorista com ajuste elétrico em seis posições.

Tecnologia e Equipamentos

No que diz respeito à tecnologia, o Spark EUV possui um cockpit digital com painel de 8,8 polegadas e uma tela de multimídia de 12,8 polegadas, compatíveis com Android Auto e Apple CarPlay, ambos sem fio. Sistemas de comando de voz, como Siri e Google Assistant, e um volante multifuncional para acessos rápidos a diversas funções também estão disponíveis.

O modelo é equipado com assistências de condução, como piloto automático adaptativo e frenagem autônoma, além de recursos como partida sem chave e modos de condução que variam entre Eco, Normal e Sport.

Preço e Disponibilidade

Com um preço inicial de R$ 159.990, o Spark EUV se posiciona como a opção elétrica mais acessível da Chevrolet no Brasil, concorrendo diretamente com o BYD Dolphin Mini, que custa R$ 149.990, e o GWM Ora 3, com preço de R$ 150.000. A estratégia da Chevrolet é oferecer um pacote robusto de equipamentos, aproveitando sua vasta rede de concessionárias, que conta com cerca de 500 pontos no país.

A fabricante já enviou 650 unidades da China, com entregas programadas entre julho e setembro de 2025. A versão Activ, única disponível, combina um acabamento premium com personalização, visando atrair jovens e pequenas famílias.

O Impacto no Mercado Brasileiro

O Spark EUV representa um passo importante para a Chevrolet no segmento de eletrificação, alinhando-se a um investimento total de R$ 7 bilhões previsto pela companhia no Brasil entre 2024 e 2028. Esse modelo busca conquistar uma fatia do crescente mercado de elétricos compactos, que atualmente representa 20% das vendas de veículos elétricos no país.

Com a expectativa de que a infraestrutura de recarga supere 3.500 pontos públicos em 2025, a adoção do Spark EUV se torna ainda mais viável. O preço competitivo e a funcionalidade V2L posicionam o novo modelo como uma alternativa prática para a mobilidade urbana sustentável.

Comparação com Concorrentes

Modelo Preço Inicial (R$) Autonomia (Inmetro) Potência Recarga Rápida V2L Chevrolet Spark EUV 159.990 258 km 101 cv 80% em 35 min Sim BYD Dolphin Mini 149.990 280 km 75 cv 80% em 30 min Sim GWM Ora 3 150.000 232 km 143 cv 80% em 40 min Não

O Futuro da Mobilidade Elétrica

Com o Spark EUV 2025, a Chevrolet combina preço, tecnologia e praticidade, tornando a mobilidade elétrica mais acessível no Brasil. Com design atraente e funcionalidades inovadoras, o modelo tem potencial para atender à crescente demanda por SUVs elétricos, fortalecendo assim a presença da marca em um mercado em expansão e apontando para um futuro mais sustentável nas cidades brasileiras.