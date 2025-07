Fiat Mobi 2026 tem painel da Strada e preço inicial de R$ 79.060

O Fiat Mobi 2026 chegou com algumas novidades que deixam esse subcompacto ainda mais interessante. E se você é apaixonado por carros, prepare-se, porque as mudanças são bem legais!

Primeiro, vamos falar do painel, que agora é o mesmo encontrado na picape Strada. Isso traz um ar de modernidade ao interior, junto com um volante bacana e mais espaço com porta-objetos. Claro, o acabamento ainda é simples e na tonalidade preta, mas isso não tira o charme do Mobi.

No lado de fora, a versão Like ganhou novas calotas, enquanto a Trekking tem rodas de liga leve na cor preta e retrovisores e maçanetas com um acabamento brilhante. Essas pequenas alterações ajudam a refrescar o visual e dar um toque de sofisticação.

Motor e Desempenho

Ao volante, o Mobi continua com o conhecido motor 1.0 Firefly de três cilindros, que entrega até 75 cv de potência e torque de 10,7 kgfm. Você quis saber sobre desempenho? Ele acelera de 0 a 100 km/h em apenas 14,7 segundos, o que é bastante respeitável para o dia a dia, principalmente nas cidades. No seu giro, a velocidade máxima é de 164 km/h. Então, se você já passou por situações em que precisa ultrapassar alguém na estrada, esse motor vai te atender bem.

O consumo também é um ponto a ser observado. Com etanol, são 9,8 km/l na cidade e 10,6 km/l na estrada. Já usando gasolina, esses números vão para 14 km/l e 15,1 km/l, respectivamente. Tem como não amar quando o carro entrega eficiência?

Preço e Versões

Para quem quer saber quanto custa, a versão Like parte de R$ 79.060 e a Trekking vai a R$ 80.990. Esses valores já incluem a isenção de IPI, graças ao programa “Carro Sustentável”. Vale lembrar que, comparando com a linha anterior, a diferença é de R$ 1.930 a menos em ambas as versões. Uma vantagem, sem dúvida!

Conforto e Tecnologia

Mesmo sendo uma opção de entrada, o Mobi Like já vem com ar-condicionado, direção elétrica e vidros dianteiros elétricos. O banco traseiro é rebatível, o que é uma mão na roda para quem precisa de espaço extra para bagagens. O modelo Trekking ainda ganhou uma central multimídia de 7” com Android Auto e Apple CarPlay, além do volante multifuncional e barras no teto.

Se você gosta de explorar, a topo de linha Trekking tem um Pack Top que adiciona sensores de estacionamento e retrovisores elétricos. Pequenos detalhes que fazem a diferença quando você está ao volante. E quem não curte um carro com rodas de liga leve pintadas de Preto Ghana?

Considerações Finais

As mudanças podem parecer sutis, mas prometem melhorar a ergonomia e o espaço interno do Mobi. Ele continua sendo uma das opções mais em conta do mercado brasileiro, ideal para quem busca economia e praticidade. E quem dirige frequentemente em áreas urbanas sabe como é importante ter um carro que facilita a vida, não é mesmo?

Se você precisa de um carro para enfrentar a rotina diária, o Mobi pode ser uma ótima escolha.