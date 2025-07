Carros mais vendidos até julho de 2025, segundo a Fipe

Até 18 de julho, a Fiat Strada lidera a lista dos carros mais vendidos do Brasil, com impressionantes 7.387 unidades emplacadas no mês. Isso representa um crescimento de 5% em relação a junho! No total deste ano, já são 70.084 picapes Strada rodando por aí. E quem não avista essa belezura pelas ruas, não é mesmo?

Em segundo lugar no ranking, o Volkswagen Polo fez bonito, com 6.404 unidades vendidas. É curioso notar como o hatch conseguiu manter a popularidade mesmo com a chegada do novo VW Tera, desafiando expectativas de queda nas vendas. Quem curte um hatch sabe como esse carro é versátil e prático para o dia a dia, especialmente para aqueles deslocamentos urbanos.

Logo atrás, o Volkswagen T-Cross se destacou como o SUV mais vendido do momento, com 5.328 unidades. Isso é especialmente interessante para quem está pensando em um carro maior para aproveitar aquele espaço a mais. O Hyundai Creta, com 4.769 vendas, também não ficou para trás, garantindo o quarto lugar e ainda mostrando um crescimento de 22,1% em relação ao mês anterior. Um desempenho digno de aplausos!

E que tal o Chevrolet Onix? Com 4.346 unidades, o modelo garantiu a quinta posição. O Fiat Argo está logo atrás, com 4.313 vendas. Já o Fiat Mobi foi uma bela surpresa, saindo da 19ª colocação para sétima, com 3.817 emplacamentos. Para quem precisa de um carro compacto e eficiente, o Mobi é uma excelente pedida.

Na sequência, o Toyota Corolla Cross, que ganhou uma versão XR voltada para o público PcD, emplacou 3.691 unidades. A Volkswagen Saveiro também foi bem, com 3.678 vendas. E em relação às picapes, a Toyota Hilux continua reinando na faixa média, com 3.304 unidades. Quem não queria uma Hilux para encarar a estrada?

Quando falamos de sedãs, o Volkswagen Virtus se destaca com 2.251 unidades vendidas, superando o renomado Toyota Corolla, que registrou 1.914. O recém-lançado Volkswagen Tera começou a timidamente aparecer no ranking, com 1.683 emplacamentos.

Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em julho de 2025:

Posição Modelo Vendas 1 Fiat Strada 7.387 2 Volkswagen Polo 6.404 3 Volkswagen T-Cross 5.328 4 Hyundai Creta 4.769 5 Chevrolet Onix 4.346 6 Fiat Argo 4.313 7 Fiat Mobi 3.817 8 Toyota Corolla Cross 3.691 9 Volkswagen Saveiro 3.678 10 Toyota Hilux 3.304 11 Nissan Kicks 3.219 12 Volkswagen Nivus 3.195 13 Fiat Fastback 3.165 14 Chevrolet Tracker 2.932 15 Hyundai HB20 2.874 16 Fiat Pulse 2.717 17 Jeep Compass 2.561 18 Fiat Toro 2.443 19 Honda HR-V 2.349 20 Volkswagen Virtus 2.251 21 Caoa Chery Tiggo 7 2.059 22 Ford Ranger 1.966 23 Jeep Renegade 1.958 24 Toyota Corolla 1.914 25 Volkswagen Tera 1.683 26 Chevrolet S10 1.499

Esse ranking é uma ótima forma de entender o que está bombando nas ruas e quais carros estão conquistando o coração dos brasileiros, não é mesmo?