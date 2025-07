SBT confirma “Rubi”, mas data e horário ainda são incertos

A novela mexicana “Rubi” está de volta à programação do SBT. A emissora já iniciou a divulgação de chamadas promocionais, mas ainda não informou a data e o horário em que a série será exibida.

No início, havia a expectativa de que “Rubi” substituísse “A Usurpadora”, mas a direção do SBT decidiu reprisar “Maria do Bairro” em seu lugar. Isso resultou em uma alteração nos planos para o retorno da famosa história protagonizada por Bárbara Mori.

Fontes internas indicam que o SBT está planejando exibir “Rubi” no final da tarde ou no início da noite, por volta das 18h. Para que isso aconteça, a grade de programação deve passar por ajustes, incluindo a possibilidade de encurtar o telejornal “Tá na Hora”, apresentado por Dani Brandi, para criar um espaço para a novela.

Lançada no Brasil em 2005, “Rubi” rapidamente se tornou um dos grandes sucessos da emissora e já foi reprisada em outras três ocasiões: 2006, 2013 e 2017. A trama segue sendo uma das produções mexicanas mais amadas pelo público brasileiro.

A história gira em torno de Rubi Pérez, uma jovem ambiciosa e deslumbrante que vem de uma família humilde. Desejando uma vida de luxo, ela decide seduzir Héctor Ferrer, o noivo de sua amiga rica, Maribel, guiada por interesses financeiros. A trama é repleta de mentiras, traições, vingança e paixões intensas.

Os temas abordados incluem ambição, desejo, status e amor verdadeiro, todos característicos das novelas da Televisa. A atuação de Bárbara Mori como Rubi não só a lançou ao estrelato, mas também fez dela uma das anti-heroínas mais memoráveis da teledramaturgia latina. Mesmo com as múltiplas reapresentações, a novela continua atraindo uma boa audiência e se firmando na cultura pop brasileira.