Globo chama Lívia Andrade para nova novela das sete

Lívia Andrade Recebe Convite para Participar da Nova Novela “Coração Acelerado” da Globo

A apresentadora e comediante Lívia Andrade pode fazer sua estreia como atriz de novela na TV Globo. Ela recebeu um convite para uma participação especial em “Coração Acelerado”, que é a nova atração das 19h da emissora e deve substituir “Dona de Mim” em janeiro de 2026. Se aceitar o desafio, essa será a sua primeira experiência em um papel dramático na Globo.

Atualmente, Lívia faz parte do time do “Domingão com Huck”, onde atua como jurada e comentarista em diferentes quadros. Sua entrada na Globo aconteceu através de um convite pessoal de Luciano Huck, com quem mantém uma parceria profissional sólida. O novo convite para atuar representa um passo importante na carreira de Lívia, que já teve uma trajetória diversificada, incluindo trabalhos como assistente de palco, apresentadora e comentarista.

É importante lembrar que, apesar de estar afastada da teledramaturgia há mais de dez anos, Lívia já tem experiência na atuação. Ela ficou conhecida por seu papel como vilã Valéria na novela “Corações Feridos”, exibida em 2012, além de ter interpretado a professora Suzana em “Carrossel”, um papel que lhe trouxe bastante reconhecimento. Sua carreira também inclui participações em programas de humor e atrações clássicas como “Ô… Coitado!” e “Programa Silvio Santos”.

Embora ainda não haja informações detalhadas sobre o papel que Lívia poderá interpretar, a possibilidade de seu retorno à atuação em uma produção da Globo gerou grande expectativa entre seus fãs e dentro da emissora.

“Coração Acelerado”: A Nova Novela

A novela “Coração Acelerado” está prevista para estrear em janeiro de 2026 e será assinada pelas autoras Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, com direção artística de Carlos Araújo e supervisão de José Luiz Villamarim.

O protagonista da trama será interpretado por Filipe Bragança, que dará vida ao personagem João Raul, conhecido como “Mozão”. Ele é um ídolo do sertanejo pop e enfrentará dilemas relacionados à fama e conflitos amorosos com duas personagens centrais: sua parceira de palco, Agrado Garcia, interpretada por Isadora Cruz, e uma influenciadora digital chamada Naiane, protagonizada por Isabelle Drummond.

A novela terá como base histórias reais que envolvem artistas como Maiara & Maraisa, e seu enredo explorará os bastidores da indústria musical sertaneja, abordando temas como rivalidades, preconceitos e os desafios enfrentados pelas mulheres nesse meio.

Além dos protagonistas, o elenco promete ser robusto, contando com talentos como Gabz, Lázaro Ramos, Leandra Leal, Lucy Alves, Marcos Caruso, Vladimir Brichta e Rayssa Bratillieri, criando uma mistura interessante entre novos talentos e artistas já consolidados na televisão.