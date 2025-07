Preço e ficha técnica dos modelos da Fipe Carros

O Toyota Corolla Cross XRE 2026 chegou para brilhar no mercado de SUVs! Essa versão se posiciona como a intermediária, ficando logo abaixo das versões XRX, GR-Sport e XRX Hybrid, com um preço sugerido de R$ 191.190,00. Recentemente, o modelo ganhou um novo visual, trazendo um design que já faz sucesso na Tailândia. A atualização inclui uma grade dianteira nova, um para-choque repaginado, lanternas renovadas e um estilo de rodas que chama a atenção.

Desempenho do Motor

Sob o capô, o XRE 2026 é equipado com um motor 2.0 Dynamic Force, que entrega 175 cv de potência a 6.600 rpm e um torque de 21,3 kgfm a 4.400 rpm. A transmissão é automática, do tipo CVT, que simula até 10 marchas. E quem dirige em estradas sabe como uma transmissão suave faz toda a diferença, especialmente nas subidas e descidas.

Garantia Estendida

Uma novidade bacana é que a Toyota estendeu o programa de garantia Toyota 10, que foi um sucesso na Hilux. Agora, se você fizer as revisões nas concessionárias durante os primeiros cinco anos, é possível garantir mais cinco anos de cobertura! A renovação é feita anualmente ou a cada 10 mil km, protegendo itens como motor, câmbio e até parte da carroceria. Isso é um alívio para quem se preocupa com os custos a longo prazo.

Vendas em Alta

Quando o assunto é vendas, o Corolla Cross não decepciona! Em junho, foram emplacadas 5.335 unidades aqui no Brasil, segundo dados da Fenabrave. Apesar de uma leve queda em comparação a maio, ele se manteve na liderança entre os SUVs médios, superando concorrentes, como o Jeep Compass, que vendeu 4.546 unidades no mesmo período.

Itens de Série do Toyota Corolla Cross XRE 2026

Vamos falar sobre os itens que tornam esse SUV ainda mais interessante? O Corolla Cross XRE 2026 vem equipado com duas entradas USB traseiras, um sistema de som com 4 alto-falantes e 2 tweeters, além de um ar-condicionado digital automático com saída de ar para os bancos traseiros. E quem gosta de tecnologia vai adorar o carregador de celular por indução: adeus fios!

O painel de instrumentos é moderníssimo, com uma tela TFT de 12,3”, que funciona como computador de bordo. A direção possui assistência elétrica progressiva, o que ajuda bastante em manobras no dia a dia. O retrovisor interno é eletrocrômico e anti-ofuscante, perfeito para aquelas noites em que os faróis do carro atrás parecem um holofote.

Segurança em Primeiro Lugar

Falando em segurança, esse modelo traz 7 airbags: frontais, laterais e até para os joelhos do motorista! Tem também um controle de cruzeiro adaptativo para todas as velocidades, câmera de ré com projeção na tela central e cintos com pré-tensionadores. Sem contar os sensores de estacionamento, que dão aquela mãozinha em manobras apertadas.

Ficha Técnica do Toyota Corolla Cross XRE 2026

Agora, vamos dar uma olhada na ficha técnica desse SUV que atrai tantos apaixonados por carros:

Motor : 2.0 Dynamic Force

: 2.0 Dynamic Force Câmbio : CVT

: CVT Tração : Dianteira

: Dianteira Potência : 175 cv a 6.600 rpm (Etanol)

: 175 cv a 6.600 rpm (Etanol) Torque : 21,3 kgfm a 4.400 rpm (Etanol)

: 21,3 kgfm a 4.400 rpm (Etanol) Consumo Cidade : 8,2 km/l (Etanol) / 11,7 km/l (Gasolina)

: 8,2 km/l (Etanol) / 11,7 km/l (Gasolina) Consumo Estrada : 9 km/l (Etanol) / 13 km/l (Gasolina)

: 9 km/l (Etanol) / 13 km/l (Gasolina) Comprimento : 4.460 mm

: 4.460 mm Largura : 1.825 mm

: 1.825 mm Altura : 1.620 mm

: 1.620 mm Entre-eixos : 2.640 mm

: 2.640 mm Tanque de combustível : 47 litros

: 47 litros Porta-malas : 440 litros

: 440 litros Peso líquido : 1.420 kg

: 1.420 kg Rodas e pneus: Liga leve, 225/50 R18

É um carro que une robustez e elegância, perfeito para o dia a dia e para as aventuras de fim de semana. Se você está pensando em um SUV, o Corolla Cross XRE 2026 definitivamente merece uma visita!