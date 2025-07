Novo SUV híbrido premium transforma o mercado nacional

O BYD Song Plus Premium se firma como um dos SUVs híbridos mais avançados do Brasil em 2025. Lançado em novembro de 2024, esse modelo de alto padrão combina alta potência, tecnologia inovadora e um design sofisticado, atraindo consumidores que valorizam a inovação e a sustentabilidade. A seguir, destacamos as principais características que fazem do Song Plus Premium uma referência no mercado de veículos eletrificados.

### Motorização e Performance

O Song Plus Premium conta com um sistema híbrido plug-in que oferece uma potência total de 324 cv. Essa configuração é composta por um motor a gasolina 1.5 turbo de 129 cv, além de dois motores elétricos: um dianteiro de 204 cv e um traseiro de 163 cv. A tração integral proporciona uma segurança extra em situações de pouca aderência, como em dias de chuva. O veículo alcança de 0 a 100 km/h em apenas 5,2 segundos, tornando-se uma opção ágil tanto para o uso urbano quanto para viagens em rodovias.

### Autonomia Elétrica

Com uma nova bateria chamada Blade, que tem capacidade de 26,6 kWh, o Song Plus Premium oferece uma autonomia elétrica de até 87 km no padrão PBEV, superando os 52 km da versão anterior. No ciclo NEDC, essa autonomia pode chegar a 135 km. Além disso, o carregamento rápido via DC de 18 kW permite que a bateria seja totalmente recarregada em aproximadamente 1h30. Com o tanque cheio e a bateria carregada, a autonomia combinada pode alcançar até 1.200 km, ideal para longas distâncias.

### Tecnologia de Ponta

O modelo é equipado com um conjunto tecnológico avançado. Um head-up display projeta informações importantes, como velocidade e dados do sistema de assistência à condução, diretamente no para-brisa, aumentando a segurança ao dirigir. A central multimídia de 15,6 polegadas é compatível com Android Auto e Apple CarPlay, e o acesso sem chave através de NFC é feito por um aplicativo específico. Um painel digital de 12,3 polegadas fornece informações de forma clara e acessível.

### Design e Espaço Interno

O design do Song Plus Premium é inspirado no conceito Ocean X, apresentando faróis com a designação Dragon Face 3.0 e lanternas interligadas. Com dimensões de 4,77 metros de comprimento e 1,89 metros de largura, o veículo tem uma presença imponente, semelhante à do Jeep Commander. O interior é espaçoso, oferecendo um porta-malas de 574 litros, que pode ser expandido para 1.477 litros. Os bancos, revestidos em couro e com ajustes elétricos, proporcionam conforto adicional, complementados por um teto solar panorâmico.

### Segurança

A segurança é uma prioridade com o Song Plus Premium, que inclui um sistema avançado de assistência ao motorista, como frenagem autônoma, controle de cruzeiro adaptativo e monitoramento de pontos cegos. Seis airbags e uma estrutura robusta garantem a proteção dos ocupantes. A câmera de 360° e os sensores de estacionamento facilitam as manobras, tornando-o uma opção segura para famílias e motoristas exigentes.

### Preço e Garantia

O preço do BYD Song Plus Premium em 2025 é de R$299.800, enquanto a versão padrão está disponível por R$249.990. O veículo oferece uma garantia de seis anos, e a bateria tem garantia de oito anos, sem limite de quilometragem, proporcionando mais segurança ao consumidor.

### Concorrência no Mercado

O Song Plus Premium compete diretamente com SUVs como o GWM Haval H6 PHEV e o Hyundai Ioniq 5. Com potência e tecnologia destacadas, além de tração integral e boa autonomia, ele se destaca entre os modelos disponíveis no mercado. A BYD reforça sua posição de liderança no segmento de veículos eletrificados no Brasil, oferecendo um produto que alinha design, desempenho e eficiência energética.

### O Futuro dos SUVs Híbridos no Brasil

O BYD Song Plus Premium reforça a tendência de eletrificação dos veículos no Brasil, apresentando um bom equilíbrio entre luxo, desempenho e sustentabilidade. Com suas inovações, como a bateria Blade e o design Ocean X, o SUV atende a crescente demanda por opções de mobilidade moderna. Para quem está em busca de um SUV híbrido plug-in premium, o Song Plus Premium 2026 é uma opção que combina tecnologia, conforto e eficiência, estabelecendo um novo padrão para o segmento em 2025.