Hyundai Creta Ultimate com desconto de R$ 29.559 para PcD

O Hyundai Creta Ultimate está com uma super oportunidade para o público PcD neste mês de julho. Essa versão é a mais completa da linha e vem recheada de recursos incríveis. Todo mundo que se enquadra nas regras pode aproveitar a isenção total de IPI e ainda um bônus extra oferecido pela montadora.

As concessionárias da Hyundai estão preparadas para ajudar os clientes PcD em cada etapa da compra. Desde a organização da documentação até detalhes como prazos e opções de financiamento especiais, a ideia é facilitar todo o processo.

Quando a gente fala sobre o preço, o modelo Ultimate 1.6 Turbo, que tem um preço fixado em R$ 198.120 para o público geral, fica por R$ 168.560,50 para pessoas com deficiência. Isso é uma economia bacana de R$ 29.559,50! Vale lembrar que os preços podem variar, então é sempre bom conferir na concessionária da sua região.

Falando um pouco sobre o motor, esse Companion é equipado com um 1.6 turbo a gasolina que entrega 193 cavalos de potência e um torque de 27 kgfm. O câmbio automatizado de dupla embreagem com sete marchas faz a diferença na hora de dirigir. Segundo a Hyundai, ele consome em média 11,9 km/l na cidade e 13,5 km/l na estrada. Para quem passa muito tempo em interurbanos, esse desempenho é um alívio no bolso.

O Creta Ultimate também impressiona pelo tamanho: são 4,33 metros de comprimento, 1,79 m de largura e 1,63 m de altura, além do entre-eixos de 2,61 m. E o porta-malas? Ah, ele tem uma capacidade de 422 litros, perfeito para viagens ou compras.

No quesito equipamentos, o SUV vem completo. Faróis e lanternas em LED, uma faixa de LED na grade frontal, rodas de liga leve aro 18 e um acabamento interno muito bonito em cinza claro. Para quem dirige em cidades, as câmeras laterais que mostram as imagens direto no painel são uma mão na roda, especialmente em manobras.

O conforto também foi bem pensado. O banco do motorista conta com ajustes elétricos, aquele retrovisor fotocrômico que facilita muito à noite, teto solar panorâmico e um painel digital de 10,25 polegadas. E nem vamos falar das tecnologias, como sensores de estacionamento, freio de estacionamento eletrônico com função autohold e os bancos dianteiros ventilados, que são um verdadeiro luxo em dias quentes.

Além disso, o Creta também vem com uma câmera 360°, opções de condução como Eco e Sport, controle de cruzeiro adaptativo e uma central multimídia que não deixa nada a desejar, com GPS integrado e carregador por indução.

De acordo com a Fenabrave, até o dia 17 de julho, o Hyundai Creta foi um dos SUVs mais vendidos do mês, emplacando 4.532 unidades. Na briga, o Volkswagen T-Cross liderou com 4.974 emplacamentos, enquanto o Toyota Corolla Cross ficou em terceiro com 3.443.

Se você está na dúvida sobre o próximo SUV, vale muito a pena considerar o Creta Ultimate. Com todas essas vantagens e um visual que chama atenção, ele certamente pode ser a escolha ideal para quem busca conforto e tecnologia.