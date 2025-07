Novo calendário do BPC para quem tem final 1 ou 2

O Benefício de Prestação Continuada (BPC), que fornece uma renda mínima mensal a idosos acima de 65 anos e pessoas com deficiência, é um ponto crucial para a segurança financeira de muitos brasileiros. Em 2025, o calendário de pagamentos deste benefício é um assunto de grande interesse, já que assegura acesso à dignidade e promove maior proteção social.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) organiza os pagamentos com base no último número do cartão do beneficiário, desconsiderando o dígito verificador. Essa estratégia visa evitar aglomerações nas agências bancárias e assegurar uma melhor experiência aos usuários. Assim, os pagamentos ocorrem em ordem, começando pelos cartões que terminam em 1, e se seguem até o número zero ao longo dos dias úteis.

Para o mês de julho de 2025, as datas de pagamento estão estendidas conforme a terminação do cartão. O cronograma começa no dia 25 de julho para aqueles com final 1 e segue até 7 de agosto para os que terminam em zero. As datas são organizadas dessa forma:

Final 1: 25 de julho

25 de julho Final 2: 28 de julho

28 de julho Final 3: 29 de julho

29 de julho Final 4: 30 de julho

30 de julho Final 5: 31 de julho

31 de julho Final 6: 1 de agosto

1 de agosto Final 7: 4 de agosto

4 de agosto Final 8: 5 de agosto

5 de agosto Final 9: 6 de agosto

6 de agosto Final 0: 7 de agosto

Para os beneficiários cuja renda mensal é superior a um salário mínimo, os pagamentos são agrupados por duas terminações em cada dia:

Finais 1 e 6: 1 de agosto

1 de agosto Finais 2 e 7: 4 de agosto

4 de agosto Finais 3 e 8: 5 de agosto

5 de agosto Finais 4 e 9: 6 de agosto

6 de agosto Finais 5 e 0: 7 de agosto

Os beneficiários podem consultar as datas de pagamento por meio do site ou aplicativo Meu INSS, nas agências bancárias e por telefone pelo número 135. É fundamental para os beneficiários manter seus dados atualizados no Cadastro Único (CadÚnico) e no INSS para evitar problemas como bloqueios ou cancelamentos de pagamentos.

Conhecer o calendário de pagamentos é crucial para o planejamento financeiro, pois permite aos beneficiários organizar suas despesas de forma mais eficiente, sobretudo nas áreas de alimentação, saúde e moradia. O acesso facilitado às informações sobre o BPC ajuda a manter uma rotina mais tranquila.

Além disso, a regularidade dos pagamentos e a transparência do INSS são essenciais para fortalecer a confiança dos usuários, garantindo que seus direitos sejam respeitados. Estar por dentro das datas e orientações relativas ao BPC é vital para aqueles que dependem desse benefício em 2025.