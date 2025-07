Nova Scrambler da Triumph empolga brasileiros amantes de motos

A Triumph Scrambler 400 XC 2026 foi lançada no Brasil, destacando-se pela sua aparência robusta e tecnologia avançada. Essa moto é ideal para quem busca versatilidade sem abrir mão do estilo, com um motor TR-Series de 398 cm³ que proporciona 40 cv de potência. A Scrambler 400 XC combina design inspirado na clássica linha Scrambler com uma cilindrada mais acessível, tornando-a uma boa opção tanto para iniciantes quanto para motociclistas experientes. A moto é capaz de enfrentar o trânsito urbano e pequenas trilhas com facilidade.

Detalhes do Motor TR-Series

O motor TR-Series, que equipa a Scrambler 400 XC, é monocilíndrico, arrefecido a líquido, e entrega 40 cv a 8.000 rpm, além de um torque de 37,5 Nm a 6.500 rpm. Esta configuração foi projetada para proporcionar um bom desempenho em baixas e médias rotações, melhorando a resposta durante ultrapassagens e subidas em terrenos irregulares. Com baixa vibração e componentes duráveis, o motor é eficiente e reduz os custos de manutenção. O consumo médio da Scrambler é de aproximadamente 26 km/l, garantindo mais de 300 km de autonomia com um tanque de 13 litros. Esse desempenho a coloca em uma posição competitiva em relação a outras motos similares no mercado.

Equipamentos de Conforto e Segurança

A Scrambler 400 XC é equipada com diversos recursos que aumentam a segurança e o conforto durante a pilotagem:

Freios ABS com modo off-road, que permite desativar o ABS traseiro para manobras em trilhas.

com modo off-road, que permite desativar o ABS traseiro para manobras em trilhas. Embreagem assistida , que diminui o esforço necessário no manete e evita travamentos da roda traseira.

, que diminui o esforço necessário no manete e evita travamentos da roda traseira. Suspensão pneu com garfo invertido de 43 mm na frente e um monoamortecedor traseiro ajustável, oferecendo 150 mm de curso para absorver impactos em diferentes superfícies.

com garfo invertido de 43 mm na frente e um monoamortecedor traseiro ajustável, oferecendo 150 mm de curso para absorver impactos em diferentes superfícies. Iluminação LED , garantindo melhor visibilidade com faróis e piscas eficientes.

, garantindo melhor visibilidade com faróis e piscas eficientes. Painel semi-digital com velocímetro analógico, tela LCD multifuncional e porta USB-C.

As rodas raiadas, com 19 polegadas na frente e 17 polegadas atrás, são equipadas com pneus Metzeler Karoo Street, o que garante boa aderência tanto em asfalto quanto em terra. Com um peso de 190 kg e uma altura de assento de 835 mm, a moto é acessível e fácil de manobrar, ideal para pilotos de diferentes níveis de experiência.

Design Clássico e Moderna

O design da Scrambler 400 XC combina o estilo clássico da linha com toques contemporâneos. Elementos como o tanque esculpido, banco reto e escapamento elevado remetem a modelos dos anos 1950. O para-lama dianteiro elevado e o protetor de cárter em alumínio são características que a tornam adequada para trilhas. Oferecida em três cores – Racing Yellow, Storm Grey e Vanilla White – a moto apresenta acabamentos em preto fosco e detalhes dourados nas suspensões, equilibrando a estética retrô com um toque moderno.

A ergonomia da moto favorece o controle, com um guidão largo e uma posição de pilotagem elevada, que ajudam na manobrabilidade tanto em ambientes urbanos quanto em aventuras fora de estrada. O chassi robusto, desenvolvido em Hinckley, no Reino Unido, oferece excelente estabilidade, e opções de personalização com acessórios como bagageiros e suportes também são disponibilizadas.

Preço e Disponibilidade no Brasil

O preço da Scrambler 400 XC no Brasil ainda não foi divulgado oficialmente, mas a conversão do valor nos Estados Unidos, que é de US$ 6.695 (aproximadamente R$ 36.000), e na Índia, onde custa cerca de R$ 19.500, sugere um preço estimado entre R$ 35.000 e R$ 40.000 no Brasil, levando em conta impostos e taxas. A Triumph do Brasil confirmou que a Scrambler 400 XC está prevista para ser lançada no mercado nacional em 2026, embora ainda não haja uma data específica.

Considerações Finais

A Scrambler 400 XC combina estilo, tecnologia e versatilidade, adequando-se a um público amplo, desde iniciantes até pilotos mais experientes. Com seu motor eficiente e recursos avançados de segurança, a moto se destaca no mercado de motocicletas. A crescente demanda por motos de média cilindrada no Brasil indica que a Scrambler 400 XC pode se tornar bastante popular, unindo um design clássico a um desempenho confiável e alto nível de personalização.