Volkswagen Saveiro Trendline tem desconto de R$ 20.968 para CNPJ

A Volkswagen está com uma oferta imperdível para os apaixonados por picapes! Durante todo o mês de julho, a versão Trendline da Saveiro está disponível para vendas diretas a empresas e produtores rurais. A Saveiro é uma verdadeira parceira do trabalho duro, trazendo praticidade e funcionalidade com sua cabine simples, perfeita para duas pessoas.

Esse modelo tem uma capacidade de carga de até 715 kg e uma caçamba generosa, com 924 litros de espaço. Isso significa que você pode carregar tudo o que precisa para o dia a dia, seja na cidade ou no campo. Se já precisou transportar ferramentas ou produtos, sabe como um carro desse é essencial. E não se preocupe com os detalhes burocráticos: as concessionárias estão prontas para ajudar com todas as informações sobre o modelo, condições de entrega e financiamento.

O preço da Saveiro Trendline CS 1.6 MSI é de R$ 116.490,00 para o público em geral. Mas aqui vai a boa notícia: as empresas e produtores rurais podem levar pra casa por R$ 95.521,80, economizando incríveis R$ 20.968,20! Esses valores podem variar por região, mas as concessionárias confirmaram a oferta, então vale a pena conferir.

Embaixo do capô, a Saveiro vem equipada com um motor 1.6 aspirado, que entrega 116 cv de potência e 16,1 kgfm de torque. O câmbio é manual de cinco marchas, ótimo para quem aprecia essa sensação de manuseio. Dirigir uma picape com um câmbio manual pode proporcionar uma conexão única com a estrada, não acha?

A lista de equipamentos de série está bem recheada. A Saveiro Trendline conta com iluminação na caçamba, painel com conta-giros, velocímetro e marcador de combustível. Tem ainda cintos de segurança dianteiros de três pontos, airbags para motorista e passageiro, e um sensor de estacionamento traseiro, que ajuda muito em manobras em locais apertados. É um carro amigável para quem não é tão expert em estacionamento!

Além disso, ela traz ar-condicionado, controle de estabilidade e direção hidráulica, tornando a experiência ao volante muito mais agradável. Se você dirige frequentemente em terrenos irregulares, sabe como esses recursos fazem diferença.

Os retrovisores externos têm ajuste elétrico e função tilt-down, uma handy feature ao estacionar. Não podemos esquecer dos faróis com função “Coming & Leaving Home”, que iluminam o caminho ao entrar ou sair do carro, além de um sistema de freios a disco nas quatro rodas. E quem já enfrentou um morro sabe como o assistente de partida em rampas é uma mão na roda!

Por dentro, ela conta com um design simples e prático, ideal para quem passa muito tempo ao volante. E, claro, a Saveiro não esqueceu do conforto: os bancos são revestidos em tecido e o console central tem uma tomada de 12V para carregar seu celular enquanto dirige.

Se você está procurando uma picape que seja tanto confiável quanto funcional, a Volkswagen Saveiro Trendline é uma excelente opção. Cada detalhe foi pensado para facilitar a vida de quem trabalha duro, tanto nas estradas urbanas quanto nas rurais. Dê uma chance a essa parceira de carga, você vai se surpreender!