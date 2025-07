Ford Bronco elétrico chega à China com até 650 km de autonomia

A Ford acaba de dar um passo ousado na China, lançando duas versões do icônico SUV Bronco: uma totalmente elétrica e outra híbrida com extensor de autonomia. A expectativa é que essas belezuras cheguem às lojas no final deste ano, mas ainda não sabemos se elas vão desembarcar por aqui também.

O Bronco EV vai usar uma bateria de 105,4 kWh feita pela BYD, prometendo até 650 km de autonomia no ciclo chinês CLTC. Para quem ama uma aventura, essa é uma ótima notícia! O SUV será fabricado na província de Jiangxi, em parceria com a JMC (Jiangling Motors), oferecendo uma combinação de robustez e tecnologia.

Falando da parte mecânica, o Bronco EV traz tração integral e conta com dois motores elétricos: um na frente, de 130 kW, e um na traseira, de 202 kW. Isso resulta em 311 cv de potência, permitindo que o carro alcance impressionantes 170 km/h. Ele é bastante robusto com seus 5,02 metros de comprimento e pesa 2.630 kg. Para quem gosta de aceleração, é um baita brinquedinho!

E a tecnologia não para por aí. O modelo vem com um sensor lidar no teto, sinalizando que a Ford está investindo pesado em sistemas de assistência à condução. Para quem dirige em cidades grandes, como no Brasil, essas inovações podem facilitar muito na hora de enfrentar o trânsito.

Agora, se sua praia é a opção híbrida, o Bronco EREV tem tudo para te agradar. Com um motor elétrico dianteiro igual ao do EV e um propulsor traseiro de 180 kW, essa versão vem acompanhada ainda de um motor 1.5 turbo a combustão de 110 kW, atuando como um gerador. Isso garante uma autonomia total de até 1.220 km, somando os 220 km no modo elétrico com o auxílio do motor a combustão. Com uma bateria menor de 43,7 kWh e um peso de 2.510 kg, ele oferece uma combinação equilibrada de potência e eficiência.

Ambas as versões mantêm aquele estilo robusto e marcante do Bronco, mas agora trazem um toque moderno e limpo, ideal para o público que busca um SUV conectado e eco-friendly.

A Ford está realmente apostando forte no maior mercado de elétricos do mundo, dando um grande passo rumo à eletrificação. Enquanto isso, a gente fica na expectativa de ver essas novidades rodando por aqui!