Acordo do INSS pode devolver milhões aos beneficiários

A partir de julho de 2025, um novo programa começará a beneficiar aposentados e pensionistas que sofreram descontos indevidos em suas aposentadorias e pensões entre março de 2020 e março de 2025. Este plano, criado pelo Governo Federal em parceria com diversas instituições, busca restituir os valores que foram descontados de forma injusta por entidades associativas. A proposta é que milhares de pessoas possam recuperar o que foi retirado sem precisar recorrer ao Judiciário.

Essa iniciativa é uma resposta a reivindicações de beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e foi desenvolvida com a colaboração de órgãos como o Supremo Tribunal Federal (STF), o Ministério Público Federal (MPF) e a Defensoria Pública da União (DPU). A adesão ao plano de ressarcimento será gratuita, simplificando o processo para aposentados e pensionistas.

### Como Funciona o Plano de Ressarcimento?

O plano foi estabelecido após um acordo entre diferentes setores do governo e do sistema judicial, com o intuito de criar uma solução efetiva para os descontos indevidos. Entre os participantes estão o Ministério da Previdência Social, a Advocacia-Geral da União (AGU), o Conselho Federal da OAB e a Defensoria Pública. A homologação pelo STF proporciona segurança jurídica, garantindo que os valores devidos sejam pagos diretamente nas contas dos beneficiários.

### Quem Tem Direito ao Ressarcimento?

Para ter direito ao ressarcimento, o beneficiário precisa ter enfrentado descontos não autorizados em seus benefícios entre março de 2020 e março de 2025. A adesão ao programa começou em 11 de julho de 2025 e pode ser feita por meio do aplicativo Meu INSS ou presencialmente em agências dos Correios. Não é necessário apresentar documentação adicional, o que torna o processo mais rápido e acessível.

Casos em que associações realizaram descontos sem autorização dos beneficiários estão incluídos nesse ressarcimento. Aqueles que já contestaram os descontos no prazo estipulado estão protegidos, e mesmo quem ainda não reclamou pode contestar até o dia 14 de novembro de 2025. Até o momento, cerca de 4 milhões de contestações foram registradas, demonstrando a magnitude da questão.

### Etapas para a Adesão ao Programa de Ressarcimento

O processo para garantir a devolução dos valores descontados indevidamente envolve algumas etapas simples:

1. Acessar o aplicativo Meu INSS ou comparecer a uma agência dos Correios.

2. Adesão ao programa de ressarcimento, sem necessidade de documentação extra.

3. Aguardar o depósito, que será feito na mesma conta na qual o beneficiário recebe seu pagamento.

Caso a entidade responsável pelo desconto apresente documentação, o beneficiário terá a opção de aceitar, discordar por suspeita de fraude ou alegar desconhecimento do desconto. Se surgirem impasses, o caso será analisado mais detalhadamente, podendo levar a auditorias ou a orientações sobre medidas judiciais, caso necessário.

### Prazos e Recomendações

É aconselhável que os interessados formalizem sua adesão ao acordo até 21 de julho de 2025 para receber os valores a partir de 24 de julho de 2025. Aqueles que aderirem após essa data ainda poderão receber, mas a ordem de processamento será definida pela data da solicitação. Todo o processo é gratuito, podendo ser realizado tanto digitalmente quanto nos Correios.

– A adesão ao ressarcimento não requer ações judiciais.

– O valor será depositado automaticamente, sem intermediários.

– É possível contestar os descontos até 14 de novembro de 2025.

– Beneficiários que enfrentarem contestações terão suporte da Defensoria Pública.

Esse acordo visa acelerar o recebimento de valores devidos a aposentados e pensionistas prejudicados e minimizar as complicações que um processo judicial traria. Além disso, fortalece a confiança no sistema previdenciário e protege os direitos daqueles que dependem destes benefícios essenciais para o sustento.

A questão dos descontos indevidos no INSS reforça a necessidade de um sistema de conciliação que proteja os aposentados e pensionistas brasileiros. O acompanhamento das etapas do acordo e o respeito aos prazos são fundamentais para que todos os afetados possam ter seus direitos plenamente restituídos.