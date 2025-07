Chery Tiggo 7 e 8 têm desempenho ruim em teste de segurança na Europa

Os SUVs Chery Tiggo 7 e Tiggo 8 têm chamado a atenção no Brasil, sendo vendidos pela CAOA Chery. Recentemente, passaram por testes de segurança do Euro NCAP, o famoso órgão europeu que avalia a proteção veicular. O resultado? Quatro estrelas — uma nota positiva, mas que deixou a desejar por conta de algumas falhas nos airbags.

O ponto crítico veio do airbag de cortina lateral, que não conseguiu inflar de forma correta para proteger uma boneca de teste infantil no banco traseiro. Depois de uma tentativa de ajuste, o airbag ainda se soltou do seu local! Por isso, o Euro NCAP pediu à Chery uma reavaliação completa desse sistema. Essa falha baixou a proteção lateral de "boa" para "adequada", o que acabou comprometendo o desempenho geral nos testes.

Falando dos números, o Tiggo 7 conseguiu 77% de proteção para adultos, 80% para crianças, 78% para pedestres e ciclistas e 75% nos sistemas auxiliares de direção. Durante um teste de impacto frontal, a estrutura se manteve firme, mas o airbag de joelho do motorista não funcionou como deveria. Isso resultou em proteção insatisfatória para a perna direita. No impacto lateral, o airbag traseiro novamente falhou ao proteger as crianças.

O Tiggo 8, que acomoda até sete passageiros, obteve resultados bem parecidos: 77% de proteção para os adultos, 80% para as crianças, 78% para usuários vulneráveis e 75% nas assistências de condução. No teste lateral contra um poste, a proteção para o motorista foi classificada como "marginal", com compressão das costelas sendo um dos problemas, além da falha do airbag de joelho.

Ambos os SUVs mostraram uma estrutura resistente e bons níveis de proteção frontal, além de carregarem recursos como airbags frontais desativáveis (perfeito para quem utiliza cadeirinhas), frenagem autônoma eficaz para detectar pedestres, ciclistas e motos, e até mecanismos para destravamento em caso de submersão. Eles ainda contam com alertas de cinto para todos os ocupantes, assistente de permanência em faixa, alerta de fadiga e limitador de velocidade inteligente. São itens que fazem a diferença no dia a dia.

Apesar das falhas, é evidente que a Chery está se movendo na direção certa em termos de segurança. Os bancos dianteiros oferecem proteção decente contra o efeito chicote, mas os assentos traseiros ficaram com uma avaliação marginal nesse tipo de impacto.

Ao longo do tempo, os critérios do Euro NCAP só ficam mais rigorosos e realistas, provando que a segurança não é apenas um número, mas algo que precisamos levar a sério. Apesar dessas observações, o desempenho dos Tiggo 7 e 8 é um sinal de que a Chery ainda tem um caminho a percorrer. O ideal seria que eles trabalhassem para aprimorar esses pontos críticos nos airbags, se pretendem alcançar o máximo de excelência chorado no mercado europeu.

É um misto de alegria e expectativa, já que a marca tem mostrado evolução, mas, convenhamos, um SUV precisa ser seguro para todos os seus ocupantes.