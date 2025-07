Start Growth destina R$ 5 milhões para startups de marketing e vendas

A Start Growth, um fundo de investimento especializado em tecnologia, anunciou um novo ciclo de aceleração focado em startups das áreas de Martech (tecnologia em marketing) e Salestech (tecnologia para vendas).

A empresa planeja investir até R$ 5 milhões nas startups selecionadas. De acordo com Marilucia Silva Pertile, cofundadora da Start Growth e especialista em negócios SaaS, o objetivo é encontrar startups que já tenham seus produtos validados e estejam prontas para crescer de forma eficiente no mercado. A preferência é por modelos de negócios B2B (empresa para empresa) e B2B2C (empresa para empresa para consumidor), que tenham estratégias de monetização bem definidas.

A Start Growth busca startups capazes de oferecer soluções que melhorem os processos de marketing e vendas, utilizando automação, inteligência de dados e novas tecnologias de relacionamento. No setor de Martech, o interesse está em plataformas que ajudem na atração e nutrição de clientes. Alguns exemplos incluem:

– Automação de campanhas de marketing

– CRM (gestão de relacionamento com clientes)

– Análise de dados de mercado

– Ferramentas de SEO e marketing de conteúdo

Já em Salestech, a atenção está voltada para tecnologias que auxiliem em:

– Prospecção de leads

– Gestão de pipelines comerciais

– Automação das equipes de vendas

– Treinamento de equipes

– Aumento nas taxas de conversão e no relacionamento com clientes

As startups interessadas em participar do programa deverão passar por três etapas de seleção: a inscrição online, a apresentação do modelo de negócios e a avaliação do potencial de crescimento. A análise será realizada utilizando o Start Growth Method, uma metodologia própria que combina capital, operação e inteligência de mercado. A ideia é acelerar o desenvolvimento das empresas investidas em um período de até dois anos.

Além do investimento financeiro, as startups selecionadas receberão suporte estratégico da equipe da Start Growth. Esse acompanhamento incluirá a estruturação de áreas importantes, como:

– Aquisição de clientes

– Definição de preços

– Funil de conversão

– Treinamento das equipes de vendas e marketing

As inscrições para o processo seletivo começam no dia 3 de julho e vão até o dia 31 do mesmo mês, por meio do site da gestora. A expectativa é que a seleção seja finalizada até o final de agosto, com o início imediato da aceleração para os projetos aprovados.