Ram lança Rampage RT com desconto de R$ 51 mil para CNPJ

A Ram está com uma oferta imperdível para você, empreendedor ou produtor rural que está pensando em investir na picape Rampage RT. Este modelo incrível na cor Vermelho Flame com teto preto e sem opcionais, edição 2025, está disponível com um super desconto durante todo o mês de julho. Se você tem CNPJ e Inscrição Estadual ativos, essa é a sua chance!

E tem mais: a marca está oferecendo uma supervalorização de R$ 10 mil no seu seminovo ao trocá-lo, desde que ele seja nacional, fabricado a partir de 2020, e tenha rodado no máximo 20 mil km por ano. O carro também precisa estar em ótimas condições, com a pintura original e sem problemas mecânicos. Fazendo uma troca assim, a economia começa logo!

Para garantir essa valorização, todas as revisões do seu carro precisam estar feitas em concessionárias e registradas no manual. Além disso, o IPVA de 2025 tem que estar quitado. Detalhes que muitos acabam esquecendo, mas que fazem toda a diferença.

Falando em preços, a Ram Rampage RT com motor 2.0 Turbo a gasolina tem um valor de tabela de R$ 299.990. No entanto, para as empresas e produtores com cadastro ativo, o preço sai por R$ 248.990. Ou seja, uma redução de R$ 51 mil. Um descontão que com certeza pesa no bolso!

Esse modelo não economiza na potência: são até 272 cavalos a 5.200 rpm e 40,8 kgfm de torque a 3.000 rpm. Para quem adora pegar a estrada ou fazer trilhas, essa força é essencial. E não se preocupe com as opções de cor: a Rampage RT está disponível em seis opções, como Cinza Sting, Petróleo Diamond e Branco Pérola. Além disso, a garantia de fábrica é de três anos, podendo ser estendida por mais dois.

Já dentro da picape, a experiência é de primeira. Ela vem equipada com um sistema de som premium da Harman Kardon, com 10 alto-falantes e subwoofer. Isso faz toda a diferença nas longas viagens, não é verdade? Além disso, a tração 4×4 automática e reduzida garantem que você esteja preparado para qualquer terreno que surgir pelo caminho.

E não para por aí: a Rampage RT ainda conta com seis entradas USB, sendo três delas do tipo C com carregamento rápido. Para quem utiliza múltiplos dispositivos, isso é um baita alívio. O conforto também é prioridade, com ar-condicionado digital de duas zonas e bancos dianteiros ajustáveis eletricamente. E a central multimídia Uconnect com tela de 12,3 polegadas facilita a vida com Android Auto e Apple CarPlay sem fios.

Ah, e para quem valoriza segurança, o modelo vem com um pacote completo de airbags, incluindo os de joelhos do motorista. Isso mostra que a Ram pensa em tudo para oferecer uma experiência positiva tanto para o motorista quanto para os passageiros.

As tecnologias de assistência também são de tirar o chapéu, como o piloto automático adaptativo que conta com função Stop & Go, e o painel de instrumentos digital de 10,3 polegadas. Um display que deixa tudo mais claro e intuitivo.

Com tantas vantagens, a Ram Rampage RT com certeza deve estar nos seus planos se você busca um carro que une performance, conforto e tecnologia. E agora, com essa super promoção para CNPJ, fica ainda mais tentador!