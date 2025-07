Mini lança modelos elétricos que conquistam os brasileiros

A Mini planeja retornar ao Brasil em 2025 com a nova linha John Cooper Works, que promete uma combinação de alto desempenho, estilo e tecnologia avançada. Os novos modelos buscam atrair tanto os aficionados por motores a combustão quanto aqueles que preferem a eficiência dos carros elétricos. A marca tem se esforçado para manter sua essência vibrante, oferecendo veículos que garantem uma experiência de direção diferenciada, com respostas rápidas e ótima dirigibilidade.

Os modelos hatch e conversível (Cabrio) vem equipados com o motor B48 2.0 turbo, desenvolvido pela BMW. Este motor promete entregar 231 cv de potência e 38,7 kgfm de torque, possibilitando acelerações rápidas. A transmissão automatizada de dupla embreagem com sete marchas permite trocas ágeis, enquanto a tração dianteira contribui para a agilidade do carro. O hatch pode ir de 0 a 100 km/h em apenas 6,1 segundos, atingindo uma velocidade máxima de 250 km/h, enquanto o Cabrio completa a mesma corrida em 6,4 segundos, com velocidade máxima de 245 km/h.

Os modelos elétricos, por sua vez, oferecem uma nova abordagem sustentável, sem sacrificar a potência. O motor elétrico entrega 261 cv e proporciona uma aceleração de 0 a 100 km/h em 5,9 segundos, com uma autonomia de até 403 km. Isso demonstra o compromisso da Mini em unir desempenho e eficiência energética em seus carros.

No design, os novos modelos John Cooper Works de 2025 trazem uma identidade visual marcante, com elementos como uma grade frontal em preto brilhante e faróis Full LED. Na traseira, o hatch possui um spoiler aerodinâmico e um difusor preto, enquanto o Cabrio tem uma capota retrátil que pode ser aberta ou fechada em até 18 segundos, mesmo em movimento. As rodas de 17 polegadas completam o visual esportivo.

Internamente, os carros são equipados com bancos esportivos, central multimídia de 9,44 polegadas e tecnologias como Parking Assistant Plus e controle de cruzeiro adaptativo, que elevam o conforto e a segurança durante a condução.

Quanto aos preços, a linha John Cooper Works será oferecida no Brasil com as seguintes opções:

: Motor elétrico, 261 cv, preço de R$ 333.990. Mini Aceman John Cooper Works: Motor elétrico, 261 cv, com preço de R$ 345.990.

Essa variedade de opções mostra que a Mini busca atender a diferentes perfis de consumidores, desde os amantes de carros tradicionais até aqueles em busca de inovações elétricas. A nova linha reforça o apelo da marca, unindo estilo, desempenho e tecnologias de ponta, solidificando sua posição no mercado de carros compactos premium no Brasil.