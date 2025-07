Fiat ajusta preço da Titano Volcano 2026 em R$ 48.890 para CNPJ

A Fiat Titano Volcano 2026 chegou com algumas mudanças sutis no visual, mas o grande destaque está debaixo do capô: um novo motor 2.2 turbodiesel Multijet. Para quem acompanha o mercado, sabe que esse motorização já foi vista em modelos como o Jeep Commander, Ram Rampage e Fiat Toro.

Durante julho, a Fiat está realizando uma oferta especial de vendas diretas, voltada principalmente para empresas e produtores rurais. As concessionárias Fiat estão preparadas para dar aquele suporte na parte burocrática, tirar dúvidas sobre prazos de entrega e até ajudar nas opções de financiamento. Uma mão na roda para quem está pensando em adquirir uma picape nova.

A versão Volcano Multijet Turbodiesel AT 4×4, que faz parte da linha 2025/2026, tem o preço de tabela em R$ 263.990. Porém, para quem compra direto, o desconto é significativo: o preço cai para R$ 215.099,05 — quase R$ 49 mil a menos! Um verdadeiro alívio no orçamento, especialmente em tempos de preços altos. Como sempre, vale lembrar que os valores podem variar de acordo com a região, então é bom ficar atento.

Em junho de 2025, a Fiat Titano vendeu 170 unidades, um número que ainda deixa a desejar quando comparado com as líderes do segmento. Para você ter uma ideia, a Toyota Hilux emplacou nada menos que 4.576 unidades, seguida pela Ford Ranger e Chevrolet S10. Isso mostra que a concorrência está acirrada!

A Titano Volcano 2026 vem equipada com algumas funcionalidades bem interessantes. Tem duas entradas USB na frente e uma na traseira, o que é ótimo para quem não consegue ficar longe do celular enquanto dirige. Além disso, oferece quatro modos de condução: Normal, Sport, Snow e Sand — cada um pensando em diferentes condições de estrada. Se já teve problemas na estrada durante uma chuva, você sabe como esses modos ajudam.

Em termos de segurança e conforto, a picape não decepciona. São seis airbags, quatro alto-falantes (dois na frente e dois atrás), além de uma central multimídia com tela touchscreen de 10″, que é um verdadeiro espetáculo. O sistema é compatível com Apple CarPlay e Android Auto, o que significa que você pode conectar seu smartphone com facilidade e aproveitar sua playlist enquanto dirige.

Não dá para esquecer do ar-condicionado e dos bancos revestidos em couro — quem não gosta de conforto, não é mesmo? Nos itens de série, a Titano já vem com capota marítima, câmera de ré e até um freio de estacionamento eletrônico. Para quem costuma viajar ou transportar carga, essa picape ainda possui ganchos retráteis nos bancos dianteiros, perfeitos para prender objetos durante o trajeto.

E como todo bom carro, ela traz algumas regalias extras como iluminação no porta-luvas e na caçamba, piloto automático e rodas de liga leve de 17′, que não só trazem estilo como também são super funcionais.

Se você ficou curioso para saber mais sobre as condições de compra, confira na tabela abaixo:

Condições da Fiat Titano Volcano 2026 para CNPJ em julho de 2025: