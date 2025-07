Nissan Kait é flagrado perdendo camuflagem inédita

O novo SUV da Nissan, que vai ser chamado de Kait, já está criando uma expectativa danada entre os apaixonados por carros aqui no Brasil. Se você acompanhou as atualizações desde maio, deve saber que ele não tem nada a ver com o Magnite ou o X-Trail que a marca vende em outros lugares. As imagens que vimos até agora mostravam apenas protótipos bem disfarçados, mas novas fotos mostram o Kait em plena ação, com mais detalhes visíveis da carroceria.

Pelo que dá pra ver, o Kait tem um porte mais próximo do Kicks Play, com um design de teto que também remete ao modelo. A parte traseira já deixa entrever um novo estilo, com lanternas que têm ângulos mais retos. Isso pode sugerir uma linha de design que segue a tendência do novo Kicks que está por vir. Quem aqui já dirigiu por longas distâncias sabe como é importante ter um carro bonito e moderno para curtir a estrada, não é mesmo?

Agora, com as rodas cobertas e uma ventilação prática para os discos de freio, dá pra notar que a traseira está completamente escondida. Isso pode significar que o modelo vai adotar os freios a tambor na parte de trás, algo que a gente já viu no Kicks Play. Um detalhe a mais para quem está sempre de olho no desempenho do carro.

Nissan Kait: o que mais sabemos

De acordo com as informações que temos, o Kait promete trazer melhorias significativas para seu segmento, que é um dos mais concorrido do mercado brasileiro. A grande expectativa é que ele seja revelado no próximo ano, enquanto o novo Kicks deve surgir lá em 2025. O presidente da Nissan América Latina, Guy Rodriguez, confirmou que esse modelo será inédito e não será uma versão do Magnite, que é menor e vendido em outros países.

Portanto, podemos esperar que o Kait ocupe um espaço entre o atual Kicks Play e a futura geração do Kicks. As notícias também dizem que o novo SUV será fabricado em Resende (RJ) e deve vir com um motor 1.0 turbo, tendo um tamanho ligeiramente menor que o novo Kicks.

Pelo jeito, a Nissan está se esforçando para que o Kait se destaque em meio a tantos concorrentes. Um design que remete aos modelos da marca está se formando, e quem sabe esse modelo não se torna o novo queridinho das ruas brasileiras? Só o tempo e as estradas vão mostrar!