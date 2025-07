Criança tem queimaduras de 2º grau após cair em fogueira

Na terça-feira, 15 de agosto, um incidente envolvendo uma fogueira ocorreu na Escola Municipal de Educação Infantil Caracol, em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Uma criança de 3 anos, que estava participando de uma atividade na escola, sofreu queimaduras de segundo grau após cair em uma fogueira.

O menino foi rapidamente socorrido, mas, segundo informações, não recebeu atendimento médico imediato até que seu pai, Roberto Riolfi Junior, chegasse ao local. Roberto recebeu a notícia do acidente por telefone, por volta das 16h30, e se dirigiu à escola. Ao chegar, encontrou o filho deitado no chão e sem atendimento. O pai então levou a criança para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) onde o menino recebeu os devidos cuidados médicos.

Apesar das queimaduras, que afetaram principalmente o glúteo e o braço do menino, não há risco de morte. O pai informou que a evolução da recuperação está sendo monitorada e existe a possibilidade de internação se as queimaduras não apresentarem melhora.

Além do susto, Roberto expressou preocupação com o uso de fogueiras na escola, afirmando que essa prática é comum nas atividades da instituição. Ele destacou que os pais não foram consultados sobre a questão e considera essa situação perigosa, especialmente para crianças da faixa etária de zero a cinco anos. Roberto mencionou que, devido ao ocorrido, seu filho não deverá continuar na mesma escola.

A Prefeitura de Novo Hamburgo se manifestou sobre o incidente, afirmando que será instaurada uma sindicância para investigar o caso. A Secretaria Municipal de Educação explicou que a criança estava participando de uma atividade lúdica ao ar livre quando caiu na fogueira e que os professores prestaram os primeiros socorros imediatamente.

As autoridades seguem acompanhando a situação, e a prefeitura garantiu que está aberta ao diálogo com a família para oferecer suporte e escuta.