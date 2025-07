Mazda CX-5 ganha nova geração com design aprimorado

A Mazda acaba de levantar a cortina para a nova geração do CX-5, seu SUV médio que é um verdadeiro hit de vendas. O visual está mais afiado, com linhas elegantes e um interior totalmente reformulado, que traz um ar de modernidade, remetendo a utilitários mais novos da marca como CX-50, CX-60 e CX-90. A frente e a traseira foram redesenhadas, e por dentro, o painel agora conta com uma central multimídia maior, de 15,6 polegadas, perfeita para quem adora um bom sistema de entretenimento.

Pensando nos consumidores australianos — um dos principais mercados para a Mazda —, o novo CX-5 ganhou dimensões ampliadas. Ele mede agora 115 mm a mais de comprimento, 76 mm extra na distância entre-eixos e 15 mm a mais de largura. Esses changes ajudam a deixá-lo no mesmo nível de concorrentes como Toyota RAV4, Hyundai Tucson, Kia Sportage e Honda CR-V.

Essa melhoria toda também reflete as sugestões que a Mazda recebeu. Vinesh Bhindi, chefe da Mazda na Austrália, comentou que eles ouviram os clientes e implementaram melhorias no espaço traseiro e na capacidade de carga. “Analisamos todos os detalhes do feedback de nossos clientes”, disse ele, e isso mostra que a marca realmente se preocupa com quem dirige seus carros.

Falando em conforto, a montadora ainda não revelou os números exatos, mas promete que quem viaja atrás vai sentir a diferença — mais espaço para as pernas, joelhos e cabeça. E não para por aí! O porta-malas também ficou melhor, com 50 mm a mais de comprimento e 61 litros extras de capacidade. Um alívio para quem sempre se vê em uma viagem de final de semana com todos os trens de bagagem.

Por dentro, o CX-5 está mais sofisticado. O volante e o painel ganham um caráter mais refinado, enquanto a central multimídia promete uma conectividade muito mais eficaz. Na mesma linha, temos modelos como o Mitsubishi Destinator, que também estão mirando em mais espaço interno, para agradar a galera que não dispensa um conforto a mais durante a jornada.

A nova geração do CX-5 deve chegar nos EUA no início de 2026. E para os fanáticos por eficiência, a versão híbrida está a caminho, trazendo uma expectativa grande entre os que buscam baixo consumo. Enquanto isso, marcas como a BYD, com sua expansão na linha Song, e o Leapmotor C10, também entram na briga com inovações.

Detalhes como versões, equipamentos e preços ainda estão por ser revelados, mas uma coisa é certa: o novo CX-5 está se preparando para entrar de vez nessa disputa acirrada do mercado. E se você está em busca de tecnologia e espaço, vale a pena deixar um espaço na comparação com o Audi A5 2025, que traz novidades quentes nesse quesito.