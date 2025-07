Moto mais versátil e econômica do Brasil em 2025

Se você procura uma motocicleta que combine versatilidade, robustez e economia, a Honda NXR 160 Bros pode ser a opção ideal. Este modelo, classificado como trail, é apreciado pelos brasileiros por sua habilidade em se adaptar a diferentes tipos de terreno, seja nas ruas urbanas ou nos caminhos de terra. Em 2025, a moto continua em destaque no mercado, atraindo tanto trabalhadores que necessitam de um meio de transporte confiável, quanto aventureiros em busca de novas trilhas. Confira a seguir os principais detalhes que tornam a NXR 160 Bros um modelo querido entre os motociclistas.

Especificações Técnicas da Honda NXR 160 Bros

A NXR 160 Bros é equipada com um motor monocilíndrico de 162,7 cm³, que conta com arrefecimento a ar e injeção eletrônica PGM-FI. Este motor gera 14,7 cavalos com etanol e 14,5 cavalos com gasolina, o que proporciona um bom desempenho. O torque máximo de 1,60 kgf.m a 5.500 rpm garante arranques ágeis e aceleração eficiente. A transmissão de 5 marchas permite trocas suaves e facilita a adaptação em diversos terrenos.

Aqui estão as principais especificações técnicas da NXR 160 Bros:

Característica Detalhe Cilindrada 162,7 cm³ Potência máxima 14,7 cv (etanol) / 14,5 cv (gasolina) Torque máximo 1,60 kgf.m a 5.500 rpm Transmissão 5 marchas Peso seco 119 kg Capacidade do tanque 12 litros (com reserva)

Essas características tornam a NXR 160 Bros uma moto equilibrada em termos de potência e economia.

Desempenho e Consumo da NXR 160 Bros

A NXR 160 Bros se destaca pelo seu torque em baixas rotações, resultando em arranques rápidos e um desempenho consistente em subidas e em áreas urbanas. A velocidade máxima alcança cerca de 110 km/h, o que é adequado para diferentes estilos de pilotagem, tanto na cidade como em trilhas. Com um consumo médio de 40 km/l, a autonomia de seu tanque de 12 litros é suficiente para trajetos urbanos e rurais, evitando paradas frequentes para reabastecimento.

Além disso, o peso leve de 119 kg facilita a manobrabilidade, permitindo que os pilotos naveguem com facilidade por ruas irregulares e terrenos acidentados.

Tecnologias de Segurança da NXR 160 Bros

A segurança é uma prioridade na NXR 160 Bros. O modelo traz um sistema de freios conhecido como CBS (Combined Braking System), que ajuda a distribuir a força de frenagem entre as rodas dianteira e traseira, aumentando a estabilidade em situações de emergência. Entre suas características de segurança, estão:

Freio a disco dianteiro de 240 mm com pinça de pistão simples.

Freio a disco traseiro de 220 mm, que oferece uma desaceleração eficiente.

Pneus de uso misto, com roda dianteira de 19 polegadas e traseira de 17 polegadas, garantindo boa tração tanto no asfalto quanto na terra.

A moto ainda conta com um farol eficiente, lanterna traseira em LED e um painel digital que exibe informações como hodômetro, marcador de combustível e relógio, aumentando a praticidade durante a pilotagem.

Público-Alvo da Honda NXR 160 Bros

A NXR 160 Bros é adequada para diversos tipos de motociclistas. Trabalhadores que precisam de uma moto confiável para o dia a dia podem contar com a durabilidade e economia desse modelo. Além disso, iniciantes no segmento trail também se beneficiam de seu conforto, que inclui uma altura livre do solo de 247 mm, banco plano e guidão alto, que facilitam a pilotagem e reduzem a fadiga em trajetos longos.

A suspensão dianteira telescópica e a traseira monoamortecida absorvem bem as irregularidades do terreno, tornando-a ideal para quem enfrenta ruas esburacadas ou trilhas. A ampliação da rede de assistência técnica da Honda e a manutenção simplificada também foram fatores que contribuíram para a sua popularidade.

Destaques da NXR 160 Bros em 2025

Em 2025, a Honda NXR 160 Bros continua a ser uma das motos trail mais buscadas no Brasil, devido à sua combinação de versatilidade, economia e robustez. Seja para uso profissional ou lazer, ela oferece um desempenho confiável em diferentes cenários. O baixo custo de manutenção e a ampla rede de assistência técnica são garantias de tranquilidade para os proprietários. Assim, a NXR 160 Bros se afirma como uma escolha inteligente para quem procura uma motocicleta prática, segura e adaptável.