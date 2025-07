Haval Big Dog 2026 é lançado na China com novo design e tecnologia

O novo Haval Big Dog 2026 finalmente deu as caras na China e, pelo que parece, vem com tudo para conquistar os apaixonados por SUVs. Com um visual mais afiado, interior repaginado e melhorias mecânicas, o Big Dog continua firme na sua proposta de ser um modelo robusto para a moçada que ama aventura.

Desde sua estreia em 2020, o Big Dog não é brincadeira: já são mais de 600 mil unidades vendidas, com impressionantes 10 mil carros emplacados todo mês no último ano. Não é por menos, quem busca um SUV que chama atenção e ainda tem uma pitada de tecnologia vai com certeza dar uma olhada nesse modelo.

Detalhes da Linha 2026

O Big Dog 2026 chega ao mercado em três versões: a opção básica 1.5T 2WD Standard, que sai por 123.900 yuan (cerca de 17 mil dólares), a 2.0T 2WD Premium por 136.900 yuan (aproximadamente 18.800 dólares) e a 2.0T AWD Flagship, que custa 149.900 yuan (por volta de 20.600 dólares).

A versão inicial vem equipada com um motor 1.5 turbo que entrega 184 cv e conta com um câmbio automatizado de dupla embreagem de 7 marchas, perfeito para quem quer eficiência na cidade. Para quem busca mais potência, as versões 2.0 turbo alcançam 238 cv e têm um câmbio DCT de 9 marchas. E se você adora pegar trilhas e estradas menos convencionais, a topo de linha com tração nas quatro rodas e um sistema AWD inteligente promete não decepcionar.

Visual e Estilo que Impressionam

Na parte externa, o Big Dog 2026 dá um tapa no visual com uma nova grade frontal que agora traz um padrão em matriz de pontos com um acabamento escurecido. Os faróis ganharam um toque mais ousado com máscara negra, tudo para deixar a frente do carro mais agressiva.

Na traseira, uma barra de LED continua a brilhar, mas agora com o nome da marca “GWM” em destaque. Com 4,62 m de comprimento e 1,89 m de largura, o SUV mantém suas dimensões imponentes e um design quadradão que agrada os fãs do estilo aventureiro. E se você curte dar um toque pessoal ao seu carro, pode personalizar detalhes como a grade e os para-choques. Disponível em cinco cores diferentes, o Big Dog se destaca ainda mais na rua.

Interior Moderno e Conectado

Por dentro, a Haval trouxe um layout focado na funcionalidade e conexão. O volante foi redesenhado e o seletor de marchas agora está na coluna de direção, liberando espaço no console central — útil para quem gosta de ter tudo à mão durante a condução.

Todos os modelos contam com uma tela de 14,6 polegadas com o sistema Coffee OS 3. Essa belezura permite conectar seu celular sem fio e vem recheada de aplicativos populares na China, como mapas e serviços de música. Ah, o assistente de voz agora entende mais de 70 comandos — prático, não?

Conforto é palavra-chave, já que os bancos ganharam um novo design e as versões mais caras incluem aquecimento e ventilação. E quem adora som de qualidade vai ficar feliz com o sistema de 10 alto-falantes, que pode ser atualizado para um pacote ainda mais poderoso, além de um carregador rápido sem fio.

Concorrência Afiada

Apesar das inovações, não se pode esquecer que o mercado está cheio de concorrentes. Modelos como Jetour Traveller e BYD Song L GT estão chegando com força total, tornando a batalha no segmento ainda mais interessante. O Big Dog 2026 aposta na personalização e em recursos únicos para se destacar e conquistar o coração da galera.

Com todas essas novidades, fica difícil não ficar curioso para ver o que o Big Dog vai aprontar nas nossas estradas!