Vendas no varejo dos EUA aumentam 0,6% em junho

As vendas no varejo dos Estados Unidos tiveram um crescimento de 0,6% de maio para junho, totalizando 720,1 bilhões de dólares. Essa informação foi divulgada nesta quinta-feira pelo Departamento do Comércio, que fez ajustes sazonais nos números.

Esse aumento ficou acima das expectativas do mercado, que esperava uma elevação de apenas 0,2% nas vendas. Comparando com o mesmo período do ano anterior, as vendas no varejo subiram 3,9%.

Ao analisarmos o desempenho sem incluir as vendas de automóveis, que costumam ser bastante variáveis, o crescimento foi um pouco menor, de 0,5% em junho em comparação a maio.

Além disso, os dados de maio foram confirmados com uma queda de 0,9% no total das vendas. Quando analisadas as vendas excluindo os automóveis, a retração revisada passou de 0,3% para uma queda menor, de 0,2%. Isso mostra uma leve melhoria nas vendas do varejo no segundo trimestre do ano, indicando um comportamento mais favorável por parte dos consumidores.