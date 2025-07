Geely EX5 chega ao Brasil com 413 km de autonomia e duas versões

O Geely EX5 chegou ao Brasil, e já promete sacudir o mercado dos SUVs elétricos! Com um visual moderno e sofisticado, ele é uma ótima opção para quem busca algo diferente no segmento. O modelo mira rivais como o BYD Yuan Plus e o GAC Aion V, trazendo um bom porte e um design que conquista de imediato.

Equipamentos de Série que Impressionam

Se você é fã de tecnologia, vai adorar o que o EX5 oferece. A versão Pro já vem com uma lista generosa de itens, incluindo faróis full LED, ar-condicionado automático com acionamento remoto, um painel digital de dar inveja e uma central multimídia de 15,4″. E não para por aí! Tem assistente de voz, carregador por indução, ventilação nos bancos da frente e seis airbags para te deixar tranquilo na estrada.

Já a versão Max leva a coisa a outro nível, adicionando teto solar panorâmico, bancos com massagem — quem não gosta de um carinho na viagem? — e um sistema de som premium, tudo para você aproveitar cada momento.

Promoções e Estrutura de Vendas

O EX5 está em pré-venda, e com preços promocionais até o fim do mês: R$ 195.800 para a versão Pro e R$ 215.800 para a Max. Depois disso, os valores sobem um pouco, mas a marca não vai te deixar na mão. Também rolam bônus de R$ 10 mil, um carregador Wallbox na faixa ou um ano de recarga grátis.

O motor elétrico é o mesmo nas duas versões: 218 cv e um torque de 32,6 kgfm. Para quem gosta de velocidade, a aceleração de 0 a 100 km/h acontece em 6,9 segundos na Pro e 7,1 segundos na Max. A bateria, de 60,2 kWh, garante uma autonomia de até 413 km na Pro e 349 km na Max, dependendo do uso.

Conforto e Tecnologia Interna

Dentro do EX5, o minimalismo se junta à tecnologia. O painel é limpo, e o acabamento é impecável. A central multimídia de 15,4″, o painel digital de 10,2″ e um Head-Up Display de 13,8″ (na versão Max) são detalhes que chamam a atenção. Os bancos dianteiros, com ventilação e ajuste elétrico, são um convite ao conforto. E o espaço para a bagagem? O porta-malas acomoda 461 litros, podendo chegar a impressionantes 1.877 litros com os bancos rebatidos — ideal para quem adora viajar.

Espaço e Dimensionamento

Com 4,62 metros de comprimento, o EX5 é semelhante ao Jeep Compass, mas oferece mais espaço interno. E falando em conforto, a suspensão independente nas quatro rodas garante uma direção suave e estável.

A Geely não para por aí. A promessa é ter 23 concessionárias abertas até o fim de julho, com planos de expandir esse número para 105 pontos de venda nos próximos anos. O EX5 é só o começo de uma maré de lançamentos que está por vir, com o apoio da Renault para fortalecer a presença no Brasil.

Se você está de olho em SUVs e adora novidades, o Geely EX5 pode ser uma opção a ser considerada.