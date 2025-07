Estudo aponta que locadoras podem reduzir lucro em 200%

Anunciado recentemente, o novo pacote de regras sobre o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) trouxe uma boa notícia para quem é fã de carros e está de olho nos modelos mais em conta. O MOVER, o tal Programa Carro Sustentável, dá uma mãozinha ao zerar a alíquota do imposto para os compactos 1.0, como o Renault Kwid e o Fiat Mobi. E não para por aí: as montadoras também estão promovendo feirões e descontos que tornam esses carros ainda mais acessíveis.

Essa mudança significa que modelos que antes custavam entre R$ 80 mil e R$ 90 mil vão ficar mais em conta. É uma notícia animadora, não só para os consumidores, mas também para quem trabalha no meio automotivo, como locadoras e concessionárias. Afinal, se o preço dos novos veículos cai, as vendas tendem a aumentar.

Por outro lado, esse ajuste pode gerar uma dor de cabeça para as locadoras. Um estudo da XP Investimentos mostra que, embora a redução no preço pareça uma vantagem, ela pode pressionar a rentabilidade dessas empresas. Com carros novos menos caros, os seminovos que já estão nas frotas delas tendem a desvalorizar mais rapidamente. Ou seja, as locadoras podem acabar enfrentando uma desvalorização significativa dos seus veículos.

Essas novas regras fazem parte do programa "MOVER", que já tinha sido aprovado lá em 2024. Ele apresenta dois aspectos principais: o IPI Verde, que pode variar levando em conta eficiência energética e segurança, e o Carro Sustentável, que zera o IPI para modelos que emitem menos CO₂ e têm pelo menos 80% de material reciclável. Ambos os programas estão em vigor até 2026 e abrem caminho para a Reforma Tributária planejada para 2027.

Falando em números, a previsão é que locadoras como a Localiza e a Movida vejam uma queda significativa nos lucros. Na Localiza, isso pode chegar a 40%, enquanto a Movida pode enfrentar um impacto de até 200%, ou seja, de uma empresa que lucra, pode passar a operar no vermelho. Isso acontece porque, ao reduzir o IPI, os carros novos ficam mais acessíveis, mas o preço dos seminovos desaba, forçando as locadoras a repensar suas frotas e contabilidades.

De acordo com a análise da XP, essa desvalorização pode afetar o valor total da frota dessas empresas em até 4% na Localiza e 3% na Movida. Essas informações são essenciais, porque, na prática, obrigam as locadoras a reservarem mais dinheiro para compensar a perda de valor dos veículos.

Mas não pense que o efeito se limita às locadoras. O mercado de usados, que é uma forma comum de troca de carro, também sente a pressão. Isso pode facilitar a compra de modelos novos, mas quem tem um seminovo vai ter que lidar com uma desvalorização que pode ser dolorosa na hora da venda.

Essas mudanças trazem um novo cenário e mostram como cada detalhe no mundo automotivo pode afetar a todos nós, desde o entusiasta até o motorista do dia a dia.