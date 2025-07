Governo vence em decreto do IOF, mas risco sacado é excluído

O Ibovespa, índice principal da Bolsa de Valores brasileira, apresentou uma leve recuperação nesta quarta-feira, 16 de agosto, após uma sequência de sete dias de queda, a mais longa desde agosto de 2023. O índice fechou com uma alta de 0,19%, atingindo 135.510,99 pontos. Essa tendência de alta foi influenciada pelo desempenho das Bolsas de Nova York, que mostraram alívio após o presidente dos Estados Unidos afirmar que não planeja demitir Jerome Powell, presidente do Federal Reserve.

Ainda assim, a pressão sobre o Ibovespa também se intensificou com notícias de que os Estados Unidos iniciariam uma investigação sobre práticas comerciais brasileiras, que poderiam prejudicar as empresas americanas. Essa situação gerou preocupações no mercado financeiro.

A disputa comercial entre os EUA e seus principais parceiros continua se intensificando, com o Brasil sendo um dos alvos das recentes tarifas elevadas impostas por Washington. Além disso, uma investigação sobre práticas comerciais que supostamente afetariam os exportadores americanos foi anunciada pelo Escritório do Representante Comercial dos EUA.

Em um esforço para abordar essa questão, o vice-presidente brasileiro, Geraldo Alckmin, e o embaixador do Brasil nos EUA, Mauro Vieira, enviaram uma carta às autoridades americanas pedindo esclarecimentos sobre a tarifa de 50% aplicada a produtos brasileiros.

No cenário político brasileiro, a atenção está voltada para a situação do governo, que obteve uma vitória relativa com a aprovação do decreto sobre o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Entretanto, a decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de excluir a vigência do risco sacado gerou discussões no meio político. Outra informação relevante é que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, foi intimado pelo STF para explicar sua possível participação em uma minuta relacionada a um evento considerado um golpe.

No panorama internacional, as Bolsas na Europa operaram em alta, impulsionadas pela expectativa de uma possível negociação entre os EUA e a China, o que trouxe otimismo aos investidores. Na Ásia, a maioria dos índices encerrou em alta, com destaque para ações de tecnologia. Contudo, o índice Hang Seng, de Hong Kong, apresentou uma leve queda de 0,08%.

Em Nova York, os índices futuros mostraram movimento misto. Os investidores aguardavam a divulgação dos resultados financeiros da Netflix e dados sobre vendas no varejo, além das recentes declarações de Trump.

Em relação ao mercado de commodities, as negociações de petróleo apresentaram resultados mistos devido a sinais de alívio nas tensões comerciais e dados econômicos mais positivos dos principais consumidores. As cotações do Brent e do WTI mantiveram posições próximas ao estável.

Sobre a situação econômica nos Estados Unidos, repercutiu uma entrevista em que o presidente Trump falou sobre a demissão de Jerome Powell, mostrando incertezas no mercado. O foco agora está voltado para as vendas no varejo e pedidos de seguro-desemprego que devem ser divulgados em breve.

A Câmara dos Deputados no Brasil aprovou um projeto de lei que simplifica as regras de licenciamento ambiental, agora aguardando sanção presidencial. Em uma comunicação prevista para hoje à noite, o presidente Lula deve se pronunciar sobre as tarifas impostas pelos EUA.

No setor corporativo, a Volvo Car teve um aumento de 9% em suas ações após divulgar resultados financeiros acima das expectativas. A PepsiCo também registrou uma alta de 1,32% após anunciar resultados positivos no segundo trimestre. A Sabesp firmou um consórcio de energia solar, enquanto a Gafisa e a Gol anunciaram movimentações financeiras importantes relacionadas a suas operações.