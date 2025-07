BEXP abre loja Porsche Approved com seminovos esportivos

Que tal a ideia de levar pra casa um Porsche seminovo, mas com toda a experiência de comprar um zero? Essa é a proposta da nova concessionária Porsche Approved & Service Center na Vila Leopoldina, em São Paulo. E não estamos falando apenas de um sonho distante — é uma realidade que combina qualidade, garantia e revisão.

A nova loja está localizada na Avenida Dr. Gastão Vidigal, 1234. Com uma estrutura de 5 mil m², ela é a primeira no Brasil a oferecer esse sistema de verificação e aprovação para seminovos da marca, que já é sucesso em outros lugares do mundo. O centro é operado pelo Grupo BEXP, que já tem boa experiência em vendas de Porsche zero km. Eles prometem replicar esse alto padrão de atendimento para seminovos.

Modernidade e sofisticação na zona oeste

Ao entrar na concessionária, você vai perceber de cara o cuidado com o espaço. A vitrine exibe seis veículos em um showroom que realmente faz jus ao nome Porsche. Além disso, a oficina está equipada para atender até os modelos mais novos, incluindo os elétricos e híbridos. Para quem já esteve em trânsito pesado na cidade, sabe o quanto é importante ter um lugar que cuide do seu carro enquanto você relaxa.

O que é o programa Porsche Approved?

O grande trunfo aqui é o selo Porsche Approved. Isso significa que cada seminovo recebe um tratamento rigoroso antes de ser colocado à venda. São 111 itens checados, incluindo testes de rodagem. Se o carro tiver qualquer coisa fora do padrão, ele pode não receber a certificação — a não ser que seja possível restaurá-lo. Por exemplo, carros blindados normalmente não entram no programa, mas a loja consegue vender esses veículos de outra forma.

A seguir, alguns dos benefícios desse programa:

Revisão técnica completa em 111 itens.

em 111 itens. Garantia de 12 meses , assim como um zero-quilômetro.

, assim como um zero-quilômetro. Sem limite de quilometragem, e aceitação de carros com até 15 anos.

Histórico de manutenção rastreável e transparente.

Exclusão de veículos blindados ou modificados fora do padrão — mas ainda podendo ser vendidos.

Recertificação disponível para novos donos, se todas as condições forem atendidas.

Além da garantia, um Porsche seminovo certificado traz a confiança que todo amante de carros deseja. A estrutura foi projetada para oferecer uma ótima experiência, tanto para quem está comprando seu primeiro Porsche quanto para os que já são fãs da marca e querem vender seus veículos com segurança.

É uma mudança significativa para o mercado. Os seminovos representam apenas 10% das vendas de Porsche no Brasil, mas com o novo centro, a expectativa é dobrar esse número nos próximos anos. Se você está pensando em um Porsche, vale a pena conferir essa nova oportunidade na Vila Leopoldina.