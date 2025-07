SUV turbo é o novo favorito das famílias brasileiras

A Nissan lançou o Kicks 2026, um SUV compacto que promete conquistar o mercado brasileiro. Produzido em Resende, no Rio de Janeiro, esse modelo foi apresentado em julho de 2025 e visa competir com opções populares como Hyundai Creta, Volkswagen T-Cross e Honda HR-V. Com um design atrativo, alta tecnologia e boa eficiência no consumo de combustível, o Kicks 2026 busca se destacar em um segmento bastante concorrido.

Design Moderno e Funcional

O Kicks 2026 apresenta um visual atualizado, com linhas mais robustas e modernas. A grade frontal possui uma nova configuração, com elementos horizontais, pequenas atualizações nas luzes diurnas e faróis Full LED, criando uma identidade esportiva. Na traseira, as lanternas têm um formato de "L" invertido, conectadas por uma barra luminosa, seguindo as tendências atuais da marca. O modelo também conta com a opção de teto bicolor, além de rodas de liga leve de 17 a 19 polegadas, permitindo personalização.

Internamente, o SUV oferece bastante conforto. Com um entre-eixos de 2,655 metros, há espaço suficiente para cinco pessoas e um porta-malas com capacidade para 470 litros, superando muitos concorrentes diretos. Essa combinação de praticidade e design faz do Kicks 2026 uma boa opção para o dia a dia.

Avanços em Tecnologia

O modelo também apresenta inovações tecnológicas significativas. A versão básica já conta com uma central multimídia de 12,3 polegadas compatível com Apple CarPlay e Android Auto sem fio. Versões mais avançadas, como Exclusive e Platinum, oferecem até 24,6 polegadas em telas combinadas, criando uma experiência visual imersiva. O sistema de som Bose com 10 alto-falantes na versão Platinum também se destaca, garantindo um ambiente sonoro de alta qualidade.

Entre os recursos tecnológicos, estão:

Teto solar panorâmico para uma sensação de espaço ampliado.

Carregador por indução e portas USB-C para diversos dispositivos.

Comandos de marcha com botão (e-Shifter) que trazem mais praticidade.

Iluminação ambiente e acabamentos em tecido ou couro nas versões superiores.

Essas inovações tornam o Kicks 2026 uma opção atrativa tanto para motoristas conectados quanto para aqueles que buscam conforto.

Desempenho do Motor Turbo

O Kicks 2026 vem equipado com um motor 1.0 turbo flex de três cilindros, desenvolvido em parceria com a Renault. Ele entrega 125 cv com etanol e 120 cv com gasolina, com torque de até 22,4 kgfm. Este motor é combinado com uma transmissão automatizada de dupla embreagem de seis marchas, proporcionando trocas suaves. Embora a aceleração de 0 a 100 km/h em 12,4 segundos não seja a mais rápida da categoria, o modelo se destaca pela eficiência de combustível: 11,7 km/l na cidade e 14,3 km/l na estrada com gasolina, e 8,3 km/l e 9,9 km/l com etanol, respectivamente.

A plataforma CMF-B High Spec também traz maior rigidez estrutural, enquanto ajustes na suspensão são feitos para adaptar o carro às estradas brasileiras, proporcionando estabilidade e conforto.

Segurança em Foco

A segurança é uma prioridade no Kicks 2026, que obteve cinco estrelas em testes de segurança. Desde a versão básica, o modelo conta com seis airbags, controle de tração e estabilidade, alerta de colisão com frenagem automática e assistente de partida em rampa. Versões superiores, como a Exclusive e Platinum, incluem o sistema ProPILOT, que oferece condução semiautônoma de nível 2, além de monitoramento de ponto cego e câmeras com visão 360°.

Outros recursos de segurança incluem:

Freio de estacionamento eletrônico com função Auto Hold.

Alerta de objetos no banco traseiro, útil para famílias.

Sistema Isofix e Tether para cadeirinhas infantis.

Sensores de chuva e estacionamento nas versões mais equipadas.

Esses itens garantem proteção e tranquilidade para todos os ocupantes.

Versões e Preços no Brasil

O Kicks 2026 é oferecido em quatro versões, cada uma com características que atendem a diferentes perfis de usuários. Confira os detalhes e preços:

Sense 220T : R$ 164.990 – Seis airbags, multimídia de 12,3”, rodas de 17”.

: R$ 164.990 – Seis airbags, multimídia de 12,3”, rodas de 17”. Advance 220T : R$ 174.990 – Câmera 360°, carregador por indução, rack de teto.

: R$ 174.990 – Câmera 360°, carregador por indução, rack de teto. Exclusive 220T : R$ 184.990 – Painel digital de 12,3”, iluminação ambiente, sensores.

: R$ 184.990 – Painel digital de 12,3”, iluminação ambiente, sensores. Platinum 220T: R$ 199.000 – Teto panorâmico, som Bose, ProPILOT, rodas de 19”.

Além disso, a Nissan mantém a versão Kicks Play como uma opção de entrada, com preços que variam entre R$ 117.990 e R$ 148.090, utilizando o motor 1.6 aspirado da geração anterior. Assim, há opções para diversos orçamentos, mantendo a competitividade do Kicks 2026 no mercado.

Conclusão

O Kicks 2026 se apresenta como uma alternativa inteligente para quem busca um SUV compacto no Brasil, combinando estilo, tecnologia e eficiência. Com motor turbo flex econômico, design atraente e recursos modernos, o modelo se destaca entre as principais opções do segmento, oferecendo uma experiência completa para enfrentar o trânsito urbano e realizar viagens longas com conforto e segurança.