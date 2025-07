Você cuida bem dos seus olhos? Veja o que pode ou não fazer para deixá-los saudáveis

Os olhos são um dos órgãos mais importantes do corpo e qualquer falta de cuidado pode causar danos irreversíveis.

Os olhos representam um dos sentidos mais complexos e essenciais do corpo humano, responsáveis por captar informações visuais que influenciam diretamente nossa percepção, locomoção e interação com o mundo.

Além de permitir que vejamos cores, formas e movimentos, eles também desempenham papel fundamental no equilíbrio e na comunicação não verbal. No entanto, por mais que sejam sensíveis, os olhos muitas vezes não recebem a atenção devida até que algum incômodo surja.

Com o avanço das telas digitais, da poluição e do envelhecimento natural, os riscos de doenças oculares aumentam, exigindo cuidados preventivos e atenção constante. Manter hábitos saudáveis, consultar especialistas regularmente e identificar sinais precoces evita complicações e preserva a saúde ocular.

6 cuidados com os olhos para evitar problemas

Cuidar da saúde dos olhos deve fazer parte da rotina de qualquer pessoa, independentemente da idade ou da presença de problemas visuais. Pequenas atitudes diárias reduzem o risco de doenças como catarata, conjuntivite, síndrome do olho seco e degeneração macular.

Além disso, manter uma boa saúde ocular melhora a qualidade de vida, o rendimento no trabalho e a segurança nas atividades do dia a dia. A seguir, veja seis cuidados essenciais para manter os olhos protegidos e funcionais.

Usar óculos de sol com proteção UV

A exposição prolongada aos raios ultravioleta pode causar danos irreversíveis à visão, como o envelhecimento precoce da retina e o aumento do risco de catarata. Por isso, utilizar óculos escuros com proteção contra raios UVA e UVB ajuda a proteger os olhos em ambientes externos.

Mesmo em dias nublados, os raios UV continuam presentes, o que torna o uso dos óculos indispensável em qualquer estação. Priorizar modelos com certificação de proteção solar garante mais segurança e eficácia.

Manter a lubrificação natural dos olhos

A lubrificação ocular impede o ressecamento e protege a superfície dos olhos contra irritações e infecções. Piscadas frequentes, consumo adequado de água e pausas durante o uso de telas eletrônicas ajudam a preservar essa função natural.

Em ambientes com ar-condicionado ou exposição a ventiladores, o uso de colírios lubrificantes pode ser recomendado. Esses cuidados reduzem o risco de desenvolver a síndrome do olho seco, problema comum que causa ardência, vermelhidão e sensação de areia nos olhos.

Fazer pausas durante o uso de telas

A exposição contínua a computadores, celulares e tablets provoca fadiga ocular, dor de cabeça e visão embaçada. Para evitar esses sintomas, é importante adotar a regra 20-20-20: a cada 20 minutos, olhar para algo a 20 pés de distância (cerca de 6 metros) por 20 segundos.

Esse hábito relaxa a musculatura ocular e evita o cansaço visual. Ajustar o brilho da tela, manter distância adequada e preferir ambientes com boa iluminação também ajudam a reduzir o impacto das telas sobre os olhos.

Nunca coçar os olhos

Apesar de parecer inofensivo, coçar os olhos pode causar microlesões na córnea, aumentar o risco de infecções e até agravar problemas como ceratocone. As mãos carregam inúmeras bactérias e vírus que, ao entrarem em contato com a mucosa ocular, provocam irritações e doenças.

Em casos de coceira persistente, o ideal é consultar um oftalmologista para identificar a causa e receber tratamento adequado. Em vez de coçar, aplicar compressas frias pode aliviar o desconforto sem prejudicar a saúde ocular.

Evitar uso prolongado de lentes de contato

As lentes de contato facilitam a vida de quem possui problemas de refração, mas exigem cuidados rigorosos. Usar lentes além do tempo recomendado, dormir com elas ou higienizá-las incorretamente aumenta o risco de infecções graves, como a ceratite.

Também é importante respeitar os prazos de validade e utilizar solução específica para a limpeza diária. Caso ocorra vermelhidão, dor ou sensibilidade à luz, o uso deve ser interrompido imediatamente e um médico consultado.

Realizar exames oftalmológicos regulares

Mesmo na ausência de sintomas, consultar o oftalmologista pelo menos uma vez por ano permite detectar alterações silenciosas que podem comprometer a visão com o tempo. Condições como glaucoma, degeneração macular e retinopatia diabética evoluem lentamente.

Se diagnosticadas cedo, apresentam maior chance de controle. Além disso, o exame de fundo de olho pode revelar sinais de doenças sistêmicas, como hipertensão e diabetes. A prevenção e o diagnóstico precoce são as melhores estratégias para preservar a visão.

Sinais de que seus olhos precisam de ajuda

O corpo frequentemente envia alertas quando algo está errado, e os olhos não são exceção. Observar sinais específicos permite buscar ajuda médica rapidamente, evitando o agravamento de problemas e garantindo tratamentos eficazes. Veja cinco sinais comuns que indicam desequilíbrio:

Visão embaçada ou turva com frequência : Pode indicar problemas refrativos como miopia ou astigmatismo, mas também sinalizar doenças mais sérias como catarata ou retinopatia.

: Pode indicar problemas refrativos como miopia ou astigmatismo, mas também sinalizar doenças mais sérias como catarata ou retinopatia. Sensação constante de areia nos olhos : Geralmente associada à síndrome do olho seco, que precisa de acompanhamento oftalmológico e uso de colírios específicos.

: Geralmente associada à síndrome do olho seco, que precisa de acompanhamento oftalmológico e uso de colírios específicos. Dores de cabeça recorrentes ao final do dia : Podem surgir por esforço visual excessivo, uso incorreto de óculos ou necessidade de ajustar o grau das lentes.

: Podem surgir por esforço visual excessivo, uso incorreto de óculos ou necessidade de ajustar o grau das lentes. Vermelhidão persistente ou secreção : Indica possível infecção, inflamação ou reação alérgica, especialmente se acompanhada de dor ou sensibilidade à luz.

: Indica possível infecção, inflamação ou reação alérgica, especialmente se acompanhada de dor ou sensibilidade à luz. Dificuldade para enxergar à noite ou com pouca luz: Pode apontar para degenerações na retina ou deficiência de vitamina A, necessitando avaliação imediata.

Reconhecer e tratar esses sintomas evita complicações futuras, preserva a saúde dos olhos e garante uma visão de qualidade por mais tempo. Priorizar os cuidados diários e as consultas regulares com especialistas fortalece a prevenção e mantém a visão saudável ao longo da vida.

