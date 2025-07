preços e alterações: o que esperar a partir de agora

O lançamento da série especial 100 anos da Chevrolet no Brasil trouxe novidades que vão deixar os apaixonados por carros animados. Além do clássico hatchback Onix, o SUV Tracker também entra na comemoração do centenário da montadora na região. Vamos dar uma olhada no que esses modelos têm a oferecer!

Com a tabela de preços atualizada, a série Onix 100 anos chega como uma opção interessante. Ele utiliza o mesmo motor 1.0 aspirado das versões de entrada, mas isso não é um problema para quem busca eficiência. Esse modelo já está credenciado no Programa Carro Sustentável, que proporciona isenção do IPI para veículos mais ecológicos.

E os preços? Eles são bem similares. A série especial do Onix custa apenas R$ 1.500 a mais que a versão de entrada, que já está na faixa dos R$ 102.990. Uma diferença que pode valer a pena, considerando que você leva alguns detalhes exclusivos de design.

Visual e Interior

Externamente, o Onix 100 anos vem equipado com rodas de liga leve de 16 polegadas com um acabamento escuro que dá um charme extra. E quem já está familiarizado com a linha RS vai adorar o emblema da Chevrolet com a gravatinha preta, que aparece na dianteira e na traseira do carro.

Por dentro, os bancos são um show à parte, com um revestimento híbrido de tecido e couro sintético, trazendo conforto e uma estética moderna. Ah, e ele só será oferecido na belíssima cor Azul Boreal, uma escolha que com certeza vai atrair olhares nas ruas.

Na parte de equipamentos, o Onix mantém seis airbags, ar-condicionado manual, direção elétrica e uma central multimídia MyLink com uma tela LCD de 11 polegadas. Um aconchego a mais em viagens longas e em momentos de trânsito pesado!

O Tracker se Destaca

Já o Tracker resolveu fazer diferente. Ele será baseado na versão Premier, a mais completa da linha. O preço da série 100 anos é de R$ 190.590, apenas R$ 1.000 a mais do que a versão padrão. Isso significa que você leva tudo o que há de melhor em termos de equipamentos: seis airbags, teto solar panorâmico, alerta de ponto cego, sensor de estacionamento automático e até carregador sem fio. Um verdadeiro "carro chefe" para quem valoriza cada detalhe.

Externamente, o Tracker 100 anos também brilha. Ele vem com rodas de liga leve aro 17 com design exclusivo e rack de teto pintado de preto, que dá uma aparência robusta. A cor Azul Noronha é a escolhida, acertando em cheio na combinação de elegância e estilo.

Os detalhes visuais tornam esses modelos não apenas carros, mas verdadeiros ícones que celebram um século de história. Seja para o dia a dia na cidade ou para uma aventura no final de semana, o Onix e o Tracker oferecem o equilíbrio entre conforto, segurança e estético que muitos motoristas buscam. É uma boa hora para considerar um desses na sua garagem!