Quer parar de fumar? Veja algumas dicas para acabar de vez com o vício!

O ato de fumar é tão nocivo que as próprias cartelas de cigarro vêm com advertências, mas parar pode ser complexo se você não tem um plano.

Dados recentes revelam uma reversão alarmante na tendência de queda do tabagismo no Brasil. Em 2024, o país registrou um aumento no número de fumantes pela primeira vez desde 2007, segundo informações do Ministério da Saúde.

De acordo com o estudo Vigitel/2023, divulgado pelo Instituto Nacional de Câncer (Inca), 17,2% dos brasileiros afirmaram fumar, com 13,8% dos homens e 9,8% das mulheres mantendo o hábito. Além disso, mais da metade dos fumantes, cerca de 52,1%, demonstrou intenção de abandonar o cigarro.

O aumento do uso de cigarros eletrônicos, especialmente entre os jovens, também contribui para o cenário preocupante. Com isso, a luta contra o tabagismo se intensifica como uma prioridade de saúde pública no país, exigindo ações preventivas e de reabilitação.

Quais os riscos de fumar?

O ato de fumar impacta diversos sistemas do corpo e está associado a inúmeras doenças graves. O cigarro contém milhares de substâncias tóxicas, incluindo nicotina, alcatrão e monóxido de carbono, que afetam diretamente a saúde e a qualidade de vida.

Câncer : Fumar está diretamente relacionado a diversos tipos de câncer, especialmente o de pulmão, laringe, esôfago, bexiga e boca. A exposição prolongada às substâncias cancerígenas do cigarro multiplica o risco dessas doenças.

: Fumar está diretamente relacionado a diversos tipos de câncer, especialmente o de pulmão, laringe, esôfago, bexiga e boca. A exposição prolongada às substâncias cancerígenas do cigarro multiplica o risco dessas doenças. Doenças cardiovasculares : O tabagismo contribui significativamente para infartos e acidentes vasculares cerebrais. Ele aumenta a pressão arterial, reduz a oxigenação do sangue e favorece a formação de placas nas artérias.

: O tabagismo contribui significativamente para infartos e acidentes vasculares cerebrais. Ele aumenta a pressão arterial, reduz a oxigenação do sangue e favorece a formação de placas nas artérias. Doenças respiratórias crônicas : Fumar causa bronquite crônica, enfisema pulmonar e agravamento da asma. A destruição progressiva dos alvéolos pulmonares dificulta a respiração e reduz a capacidade pulmonar.

: Fumar causa bronquite crônica, enfisema pulmonar e agravamento da asma. A destruição progressiva dos alvéolos pulmonares dificulta a respiração e reduz a capacidade pulmonar. Comprometimento do sistema imunológico : O cigarro enfraquece as defesas naturais do organismo, aumentando a vulnerabilidade a infecções respiratórias e reduzindo a eficácia de vacinas e tratamentos.

: O cigarro enfraquece as defesas naturais do organismo, aumentando a vulnerabilidade a infecções respiratórias e reduzindo a eficácia de vacinas e tratamentos. Envelhecimento precoce e problemas estéticos: A nicotina prejudica a circulação sanguínea, acelerando o envelhecimento da pele, provocando rugas, manchas e comprometendo o brilho dos cabelos e dentes.

6 dicas para parar de fumar de vez

O desejo de parar de fumar existe para muitos brasileiros, mas a dependência da nicotina torna esse processo desafiador. No entanto, com estratégias bem definidas, apoio profissional e mudanças na rotina, é possível superar o vício de forma gradual e eficaz. A seguir, confira algumas dicas.

Estabelecer uma data para parar

Definir um dia específico para abandonar o cigarro ajuda a mente a se preparar para a mudança. O ideal é escolher uma data próxima, mas que permita organizar a rotina e eliminar gatilhos associados ao hábito.

Até esse dia, o fumante pode reduzir gradualmente a quantidade de cigarros para minimizar o impacto da abstinência, o que é mais fácil que parar de vez. Marcar essa data também reforça o compromisso pessoal com a decisão de parar.

Procurar apoio profissional

Contar com o acompanhamento de profissionais da saúde, como médicos, psicólogos ou terapeutas, aumenta as chances de sucesso. Programas de tratamento oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), por exemplo, disponibilizam grupos de apoio e medicações gratuitas.

Evitar ambientes e situações que incentivam o fumo

Nos primeiros dias após parar de fumar, o ideal é evitar locais onde o cigarro está presente ou situações que desencadeiam o desejo de fumar, como festas, bares ou momentos de estresse. Reorganizar a rotina e substituir esses contextos por atividades prazerosas e saudáveis ajuda a redirecionar o foco.

Substituir o hábito por comportamentos saudáveis

Adotar novas práticas, como caminhar, beber água, mastigar chicletes ou realizar exercícios de respiração, ajuda a lidar com a vontade de fumar. Essas ações funcionam como substitutos imediatos e reduzem a ansiedade associada à abstinência.

Comunicar amigos e familiares

Informar pessoas próximas sobre a decisão de parar de fumar permite criar uma rede de apoio sólida. Amigos e familiares podem ajudar a evitar recaídas, oferecer incentivo nos momentos difíceis e até participar do processo, caso também desejem abandonar o cigarro.

Celebrar cada conquista

Cada dia sem fumar representa uma vitória significativa. Registrar os progressos, reconhecer os avanços e comemorar as metas atingidas aumenta a motivação e reforça o caminho percorrido. Pequenas recompensas funcionam como estímulo e transformam o processo em algo positivo.

