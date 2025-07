Novas datas do INSS impactam beneficiários do programa

Segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que estão aguardando o pagamento de seus benefícios podem consultar um calendário atualizado, que é essencial para o planejamento financeiro familiar. Saber quando o valor estará disponível ajuda na organização das despesas, especialmente para aqueles que dependem exclusivamente desse recurso mensal. O calendário apresenta datas específicas de pagamento, que variam de acordo com o valor do benefício e o número final da inscrição.

Para descobrir a data correta do pagamento, os segurados devem observar o penúltimo dígito do número do benefício, desconsiderando o número após o traço. Essa regra foi adotada pelo INSS para organizar os depósitos. Além disso, os segurados podem acessar informações sobre o calendário de pagamentos, extratos e outros dados através do portal Meu INSS e do aplicativo oficial, utilizando o CPF e a senha cadastrada na plataforma Gov.br. Essa facilidade proporciona segurança e comodidade aos usuários.

Como consultar as datas de pagamento do INSS?

Os beneficiários têm várias opções para consultar as datas de pagamento. A maneira mais prática é por meio do portal ou do aplicativo Meu INSS. Após fazer o login, o cidadão pode buscar informações sobre o calendário de pagamentos e consultar extratos mensais ou históricos.

Outra opção é ligar para a Central de Atendimento 135, que fornece informações sobre datas de pagamento, valores e outras dúvidas relacionadas aos benefícios. Este serviço está disponível todos os dias com atendimento automatizado e suporte de atendentes durante o horário comercial, garantindo acesso à informação de forma gratuita e eficiente.

Calendário de pagamentos INSS 2025: quem recebe até um salário mínimo?

O cronograma de pagamentos para 2025 estabelece datas específicas para os beneficiários que recebem até um salário mínimo, com a intenção de organizar melhor os pagamentos e evitar aglomerações nas agências bancárias. Veja as datas de pagamento de acordo com o final do número do benefício:

Final 1: 25 de julho

25 de julho Final 2: 28 de julho

28 de julho Final 3: 29 de julho

29 de julho Final 4: 30 de julho

30 de julho Final 5: 31 de julho

31 de julho Final 6: 1º de agosto

1º de agosto Final 7: 4 de agosto

4 de agosto Final 8: 5 de agosto

5 de agosto Final 9: 6 de agosto

6 de agosto Final 0: 7 de agosto

Esse sistema ajuda os beneficiários a se planejarem melhor, oferecendo previsibilidade em relação aos pagamentos.

Quem recebe mais de um salário mínimo segue qual calendário?

Para os beneficiários que recebem um valor superior ao salário mínimo, os pagamentos são organizados de acordo com os finais do número do benefício, mas com um calendário diferente. As datas para 2025 são as seguintes:

Finais 1 e 6: 1º de agosto

1º de agosto Finais 2 e 7: 4 de agosto

4 de agosto Finais 3 e 8: 5 de agosto

5 de agosto Finais 4 e 9: 6 de agosto

6 de agosto Finais 5 e 0: 7 de agosto

É importante lembrar que essas datas podem mudar em casos de feriados nacionais, então a consulta no portal oficial é sempre recomendada.

Quais outros serviços estão disponíveis no Meu INSS?

Além das informações sobre pagamento de benefícios, o Meu INSS oferece diversos serviços digitais, como consulta de extratos, revisão cadastral, atualização de dados e solicitação de outros serviços. A plataforma visa facilitar o acesso do cidadão à Previdência Social, diminuindo a necessidade de deslocamentos e filas em atendimentos presenciais.

Para utilizar esses serviços, basta acessar o portal com CPF e senha da Conta Gov.br, buscar o que precisa e receber um atendimento personalizado. Se houver dificuldades, o suporte telefônico está disponível para ajudar a resolver rapidamente qualquer pendência.

Com essas informações, os segurados podem se organizar melhor e receber seus benefícios com mais tranquilidade. Manter-se informado sobre as datas e os canais de atendimento é essencial para um melhor aproveitamento do sistema previdenciário.