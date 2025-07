Homem é acusado de abuso contra enteada durante a noite

Um homem é suspeito de abusar de sua enteada, uma menina de nove anos, enquanto a mãe da criança dormia. O crime ocorreu na casa da família em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba.

Segundo informações, a mãe percebeu que o marido estava demorando para voltar do banheiro. Ao verificá-lo na sala, encontrou o homem debaixo da coberta, com a calcinha da criança abaixada. Chocada, a mulher filmou a cena, questionando o marido sobre o que havia feito. No vídeo, ela o confronta, afirmando que ele não tinha amor pela menina e o acusa de ser um pedófilo.

O homem aparece no vídeo sentado no sofá e alega não se lembrar do que aconteceu. Ele tenta se justificar, afirmando que só estava “beijando as costas” da criança e que não fez nada mais. Desde que o caso foi descoberto, o suspeito deixou a casa e não foi mais encontrado.

Após o incidente, o homem enviou um áudio para a ex-companheira pedindo desculpas e solicitando que ela não o denunciasse. No áudio, ele afirma que a menina não se lembrava do ocorrido porque estava dormindo, implorando para que não destruisse a família por conta de suas ações.

A mãe da garota, indignada com o comportamento do ex-parceiro, disse que ele arruinou sua vida. Ela também relatou que a criança está muito quieta e não quer falar sobre o que aconteceu.

Este caso levantou sérias preocupações sobre a segurança das crianças e a necessidade de proteção em ambientes familiares.