Nissan Sentra pode ser mais barato que Kicks para PcD 2026

Um dos últimos sedãs médios que ainda encontramos nas ruas do Brasil é o Nissan Sentra, e está com uma oportunidade imperdível para o público PcD em julho. Durante todo o mês, a Nissan está oferecendo descontos de até R$ 36.900, dependendo da versão que você escolher. É uma chance ótima para quem busca um carro emocionante e cheio de estilo.

Se você está de olho na versão de entrada, chamada Advance, o preço caiu de R$ 171.890,00 para R$ 134.990,00 — uma economia e tanto! A configuração Exclusive, que traz um interior premium, também está em promoção, reduzindo de R$ 195.890,00 para R$ 160.990,00. Para vocês que conhecem o mercado, dá para perceber que esse valor é menor que o novo Kicks, que a partir dessa faixa de preço já levanta expectativas para quem busca um SUV compacto.

Equipamentos que impressionam

Agora, vamos falar um pouco do que vem de série no Sentra. Ele não decepciona! Você vai encontrar bancos em couro, ar-condicionado digital com duas zonas, regulagem elétrica do banco do motorista e até piloto automático. Tudo isso junto a faróis em LED e rodas de 17 polegadas. A segurança está em alta com seis airbags, alerta de colisão com frenagem automática e muito mais. Ah, e a parte de entretenimento conta com uma tela de 8” que se conecta fácil ao Android Auto e Apple CarPlay — perfeito para quem não larga o celular nem na estrada.

O motor que faz a diferença

Sob o capô, todas as versões do Sentra vêm com um motor 2.0 aspirado a gasolina. Com 151 cv de potência e 20 kgfm de torque, ele proporciona uma condução que combina eficiência e suavidade, especialmente com o câmbio automático do tipo CVT, que simula oito marchas. Para quem roda bastante em cidade, isso realmente faz a diferença!

O futuro do Sentra

A Nissan não está parada. A marca enfrentou tempos difíceis, mas agora trabalha na nova geração do Sentra, que promete ser um marco na linha. O modelo atual, que chegou ao mercado em 2020, já passou por uma reestilização, mas a expectativa é por mudanças significativas.

As novas unidades estão sendo testadas tanto aqui quanto na América do Norte. Se você curte acompanhar lançamentos, fique ligado: a nova versão do Sentra tem tudo para sair primeiro por lá, antes de desembarcar no Brasil.

A Nissan está repensando sua estratégia e, com essa nova geração, quer se posicionar ainda mais forte no mercado. O Sentra vai seguir na briga com gigantes como o Toyota Corolla e o Honda Civic, que ainda têm um tempinho pela frente na atual geração. Afinal, essa competição traz sempre novidades e inovações para a gente, motoristas apaixonados por carros!