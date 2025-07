Band fala sobre o fim da Fórmula 1 e agradece apoio ao público

Quatro dias após o anúncio da Globo sobre o retorno da Fórmula 1 à sua programação em 2026, o Grupo Bandeirantes de Comunicação se pronunciou oficialmente sobre o fim de sua parceria com a Liberty Media, detentora dos direitos de transmissão da F1. A Band, que começou a transmitir as corridas em 2021, garantiu que continuará exibindo a competição até 7 de dezembro de 2025, data da última etapa do calendário atual.

Em um comunicado, a emissora destacou o trabalho realizado nos últimos cinco anos, afirmando que sua cobertura trouxe de volta o protagonismo e a relevância publicitária da Fórmula 1 no Brasil. O grupo elogiou a equipe responsável pelas transmissões, mencionando a qualidade do trabalho que encantou os fãs de automobilismo.

A Band também expressou sua gratidão aos patrocinadores e ao público, ressaltando como a resposta da audiência, tanto nas transmissões quanto nas redes sociais, evidencia o carinho e o apoio dos fãs ao longo desse período. A emissora mencionou que o reconhecimento da seriedade e da qualidade das transmissões foi um dos diferenciais que a tornaram um sucesso nos treinos e nas comemorações no pódio.

Mesmo com o tom positivo do pronunciamento, nos bastidores da Band, o clima é de apreensão. A perda dos direitos de transmissão da F1 pode levar a mudanças significativas dentro da emissora. Fontes indicam que há preocupações sobre possíveis cortes no departamento de esportes, que será o mais afetado por essa decisão. Não está claro se essas alterações impactarão outras áreas do jornalismo e do entretenimento da Band.

A cobertura da Fórmula 1 era vista como um dos principais ativos da emissora, especialmente entre 2021 e 2023, quando a audiência alcançava picos consideráveis nos domingos, resultando em uma receita publicitária importante.