Globo adapta “Jogo da Memória” em série para o Globoplay

A Globo vai trazer de volta o projeto “Jogo da Memória”, criado pela autora Lícia Manzo, transformando-o em uma série dramática premium para a plataforma de streaming Globoplay. A previsão de estreia é entre 2026 e 2027. A obra estava engavetada desde 2018 e, agora, será reformulada para ter narrativas mais curtas e um enfoque voltado para o público adulto.

Originalmente planejada para exibição na faixa das 23h, a novela passou por fases de pré-produção, com elenco e direção já definidos. No entanto, foi cancelada por questões de logística e orçamento, conforme informações de colunistas. Agora, a série promete ser uma aposta da Globo em conteúdos autorais e de alta qualidade.

Recentemente, Lícia Manzo foi recontratada após deixar a emissora em setembro de 2024. Sua missão é adaptar o projeto, que inicialmente tinha 88 capítulos, para um formato de temporadas fechadas, com episódios mais curtos.

A trama gira em torno dos personagens Virgínia e Bento, que são meio-irmãos e vivem um amor complicado por conta de separações e segredos familiares. A narrativa se desenrola em três diferentes épocas: na década de 1940, em uma zona rural do Brasil; nos anos 1960, em uma pequena cidade; e nos anos 2000, em uma grande metrópole. A autora descreve a história como um retrato de uma família ao longo de três gerações, abordando temas como ancestralidade e traumas que se perpetuam ao longo do tempo.

O conceito do “Jogo da Memória” foi desenvolvido entre 2016 e 2017, e tinha 51 capítulos prontos antes de ser suspenso. Na época, a complexidade da produção, que envolve múltiplas linhas do tempo, era um dos principais desafios para sua viabilização. Com o novo formato, espera-se que a história ganhe vida de uma maneira mais dinâmica e acessível ao público.