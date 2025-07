Populares saqueiam carga de caminhão em PG; veja o vídeo

Na noite de terça-feira, 15 de julho de 2025, um caminhão colidiu com um trem no bairro Neves, em Ponta Grossa. O acidente não deixou feridos, mas provocou uma situação inesperada: parte da carga do caminhão foi saqueada por moradores da região imediatamente após a colisão.

Um vídeo que circula na internet mostra várias pessoas se aglomerando ao redor da carga, que havia tombado na via. Apesar da pouca iluminação, é possível observar moradores retirando várias caixas e pacotes do caminhão acidentado.

Os produtos que foram saqueados estão sendo comercializados em grupos de WhatsApp locais. Em algumas imagens, é possível ver anúncios de itens como filés e empanados, que foram levados do caminhão.

As autoridades chegaram ao local e, com a presença da polícia, a situação de saqueamento foi controlada. Ainda não foi divulgada a causa exata do acidente, mas a colisão foi considerada grave o suficiente para gerar essa movimentação inesperada entre os moradores.

Esse incidente levanta questões sobre a segurança nas vias e a responsabilidade em situações de acidentes envolvendo transporte de carga.