Amauri Soares deixa a direção da T’V Globo e nomeia sucessora

Amauri Soares, atual diretor-executivo da TV Globo, confirmou sua saída do cargo durante uma reunião com colaboradores na quarta-feira (16). Ele anunciou que está em processo de sucessão, com o objetivo de se dedicar a uma única função entre os diversos papéis que atualmente ocupa na emissora.

Este movimento já era antecipado, pois a jornalista Carla Bittencourt havia relatado anteriormente que a transição estava acontecendo de forma discreta e planejada nos bastidores da emissora.

### Nova Direção

Amauri também revelou que Leonora Bardini, que já ocupa o cargo de diretora da TV Globo, será sua sucessora. Ele compartilhou que não é incomum entre os executivos terem planos de sucessão e que está orgulhoso de passar a direção para alguém que conhece bem desde o início de sua carreira.

Amauri destacou que teve um papel ativo no desenvolvimento de Leonora, dizendo: “Recrutei a Leonora como trainee e tenho muito orgulho de passar o bastão para ela. Ela está sendo preparada para isso e agora assume como diretora do canal, um passo importante em sua trajetória.”

### Processo de Transição

A transição de liderança está sendo tratada com transparência e calma. Embora a data exata para a saída de Amauri ainda não tenha sido definida, a mudança está sendo cuidadosamente planejada. Enquanto isso, ele continua à frente da gestão da emissora, focando em ajustes estratégicos na programação, especialmente no que diz respeito às novelas, como as populares tramas da faixa das nove horas.

Essa mudança de direção na TV Globo marca um novo capítulo na emissora, com Leonora se preparando para assumir um papel ainda mais destacado em um dos maiores veículos de comunicação do Brasil.