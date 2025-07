Bolsa família 16/07: comunicado para todos os NIS

O Bolsa Família é um programa do governo que oferece apoio financeiro a famílias em situação de vulnerabilidade social no Brasil. Através de pagamentos mensais, o programa tem como objetivo garantir condições básicas de vida e contribuir para o combate à pobreza. Desde sua criação, o Bolsa Família já passou por diversas mudanças, tanto nos valores dos repasses quanto nas regras que regem a permanência no programa, sempre buscando se adaptar às necessidades da população e ao contexto econômico do país.

A partir de 2025, o Bolsa Família introduz novos mecanismos que atendem diferentes grupos familiares, como crianças, gestantes e adolescentes. Essa nova estrutura pretende melhorar a equidade no acesso aos benefícios e priorizar as famílias que estão em maior risco social. O programa passa por atualizações regulares para se alinhar ao custo de vida e para aumentar a eficácia das políticas de assistência social em todo o Brasil.

Valores do Bolsa Família em 2025

Atualmente, o Bolsa Família é composto por vários benefícios que variam de acordo com as características de cada família. O principal deles é a Renda de Cidadania, que garante R$ 142 por pessoa do núcleo familiar. Além disso, há o Benefício Complementar, que assegura que cada família receba pelo menos R$ 600 por mês, independentemente do número de integrantes.

Um outro benefício importante é o Benefício Primeira Infância, que concede um adicional de R$ 150 para cada criança com menos de 7 anos. Para gestantes e jovens entre 7 e 17 anos, existe o Benefício Variável Familiar, que acrescenta R$ 50 ao valor total. Para bebês de até 7 meses, é previsto o Benefício Variável Nutriz, que também oferece R$ 50 por criança.

Resumo dos Benefícios:

Renda de Cidadania: R$ 142 por membro da família.

R$ 142 por membro da família. Benefício Complementar: Valor adicional para garantir R$ 600 por família.

Valor adicional para garantir R$ 600 por família. Benefício Primeira Infância: R$ 150 para crianças menores de 7 anos.

R$ 150 para crianças menores de 7 anos. Benefício Variável Familiar: R$ 50 para gestantes ou jovens de 7 a 17 anos.

R$ 50 para gestantes ou jovens de 7 a 17 anos. Benefício Variável Nutriz: R$ 50 para cada bebê de até 7 meses.

Pagamento do Bolsa Família em Julho

Os pagamentos do Bolsa Família são realizados em datas específicas, de acordo com o final do Número de Inscrição Social (NIS) de cada beneficiário. Em julho, as datas de pagamento são as seguintes:

NIS final 1: 18 de julho

NIS final 2: 21 de julho

NIS final 3: 22 de julho

NIS final 4: 23 de julho

NIS final 5: 24 de julho

NIS final 6: 25 de julho

NIS final 7: 28 de julho

NIS final 8: 29 de julho

NIS final 9: 30 de julho

NIS final 0: 31 de julho

Condições para Permanecer no Bolsa Família

Para continuar recebendo o benefício, as famílias devem cumprir algumas condições relacionadas à saúde e à educação. É necessário que as famílias cuidem da saúde das crianças, acompanhando o estado nutricional, mantenham a vacinação em dia e que as gestantes façam o pré-natal. Além disso, os adolescentes devem frequentar a escola, com uma frequência mínima definida pelo Ministério da Educação.

O não cumprimento destas exigências pode resultar em bloqueio ou suspensão do benefício, exigindo que a família regularize a situação para retomar os pagamentos.

Exigências Principais:

Acompanhamento da vacinação das crianças. Frequência escolar de ao menos 60% para menores de 6 anos e 75% para maiores. Assistência pré-natal para gestantes. Monitoramento do estado nutricional de crianças com menos de 7 anos.

Como Solicitar e Atualizar o Cadastro

Para participar do Bolsa Família, a família deve estar inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, conhecido como CadÚnico. A solicitação deve ser feita nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), onde o responsável familiar informa sobre renda, composição familiar e outros dados importantes. A seleção para o programa é feita automaticamente com base nos critérios de renda e vulnerabilidade social.

É fundamental manter os dados atualizados no cadastro, pois mudanças na composição familiar ou na renda podem influenciar o direito ao benefício. Em caso de dúvidas, é recomendável utilizar os canais oficiais do programa ou buscar atendimento presencial.

As recentes atualizações no Bolsa Família reforçam a importância dos programas de transferência de renda para garantir segurança alimentar, saúde e acesso à educação. Focando nas necessidades das famílias mais vulneráveis, o Bolsa Família continua a ser uma ferramenta importante na luta contra as desigualdades sociais no Brasil.