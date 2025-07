VW Amarok 2027 pode compartilhar características com Maxus

Cada vez mais, vemos pela estrada picapes que fazem nosso coração acelerar. A nova Volkswagen Amarok, que está em fase de testes na Argentina, promete ser uma dessas belezuras. Recentemente, alguns flagras mostraram como ela vai se destacar, ou melhor, como vai compartilhar semelhanças com a chinesa SAIC Maxus Interstellar X.

Em abril, a Volkswagen revelou uma grande novidade: um investimento de US$ 580 milhões para trazer a nova Amarok à América do Sul, com uma fabricação que será realizada na Argentina. Mas calma, a montadora não deixou claro que esta picape será só mais uma versão da global, feita em parceria com a Ford, que dá vida à Ranger. Isso mostra que a Amarok terá sua própria identidade, pelo menos em sua essência.

Um detalhe bem interessante é o projeto chamado “Cyclone”, que inicialmente buscava criar uma versão sul-americana mais próxima da Ranger, mas que foi cancelado logo no início. Com isso, a VW decidiu dar um tapa no visual da Amarok atual, que já havia sido apresentada no ano passado. Assim, a nova “Amarok South America” vai contar com uma mecânica, suspensão e até parte elétrica que vêm diretamente da SAIC.

E aqui vai uma dúvida que não quer calar: como será a versão final que chegará ao nosso mercado? A expectativa é que as diferenças visuais entre ela e a Maxus sejam mínimas. Para dar uma ideia, durante os testes, o design das rodas de liga leve permaneceu praticamente o mesmo. As lanternas traseiras, por outro lado, trouxeram um toque bem parecido com a versão da Maxus, com luzes verticais em LED. Um dos flagras até comentou que a picape parecia bem maior e robusta em comparação com outras do mesmo segmento.

### A Nova Plataforma

O que podemos afirmar com certeza é que essa nova Amarok trará um leque de opções de motorização. A plataforma foi pensada para aceitar motores a gasolina, híbridos e até elétricos. Isso é algo que, com certeza, vai animar o público que está sempre em busca de mais alternativas no mercado.

Durante o anúncio do investimento, a Volkswagen aproveitou para destacar a união com o Grupo SAIC, uma parceria que já vem de longa data e que tem sido fundamental para o desenvolvimento técnico do projeto. O CEO da Volkswagen, Thomas Schäfer, deixou bem claro como esse trabalho conjunto está moldando a nova picape que, se tudo correr bem, chegará em breve inclusive nas nossas estradas.

Com todas essas mudanças e novidades, a expectativa só cresce. Quem sabe essa nova Amarok não faz a alegria de quem curte uma picape robusta e cheia de charme? As próximas semanas prometem mais detalhes sobre essa novidade que já está dando o que falar.