Volvo avalia produção dos modelos XC60 e XC90 nos EUA

A Volvo está pensando em aumentar sua produção nos Estados Unidos com a chegada dos modelos XC60 e XC90 à sua fábrica de Ridgeville, na Carolina do Sul. Atualmente, a planta apenas monta o EX90 e o Polestar 3, mas está operando com só 13% da capacidade total. Com as vendas deixando a desejar, essa estratégia poderá melhorar os números.

O objetivo é aproveitar melhor a estrutura existente e, claro, aumentar a rentabilidade. Em junho, o XC60 e o XC90 venderam juntos mais de 5.400 unidades nos EUA, um número consideravelmente maior se comparado ao EX90, que somou apenas 1.972 em seis meses. Recentemente, a marca também teve que convocar um recall de 12 mil carros devido a um problema de software que causou um acidente. Isso mostra como o controle de qualidade é fundamental, não só para a segurança, mas também para a reputação da marca.

Produção Local

Quando a produção local começar, a Volvo planeja produzir até 60 mil unidades do XC60 e 50 mil do XC90 por ano. Segundo alguns rumores, o XC60 deve entrar em linha de produção em janeiro de 2027, e o XC90, em outubro de 2028. Se você já teve um SUV dessas linhas, sabe que eles são ótimos para viagens longas ou para o dia a dia nas cidades, com conforto e segurança.

Um representante da marca comentou que a Volvo segue firme na linha de produzir os carros onde eles são vendidos. Isso inclui a possibilidade de trazer novos modelos para a linha de montagem americana. Recentemente, a empresa anunciou a redução de 15% na força de trabalho global para otimizar custos, algo que pode influenciar as decisões sobre produção daqui para frente.

Possíveis Novos Modelos

Outro modelo que pode entrar nessa conta é o sedã ES90, que atualmente é fabricado na China. A Volvo já mencionou que as tarifas de importação prejudicam sua competitividade no mercado americano, o que poderia justificar uma mudança para a produção local. Imagine poder ver um modelo que você gosta sendo feito bem pertinho de casa; isso seria incrível!

A planta de Ridgeville tem capacidade para produzir até 150 mil veículos por ano, então ainda temos muito a esperar das novidades que estão por vir. Diversas montadoras, como a Nissan, também estão de olho em como trazer suas produções da China para os EUA. Isso mostra que o mercado está aquecido e, quem sabe, as novidades não vão acelerar ainda mais essa competição saudável entre as marcas.